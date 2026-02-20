Hoy es el primer Día Internacional del Gato del año: ¿Qué conmemora el del 20 de febrero y cuándo es el siguiente?

Día Internacional del Gato Existen tres días para conmemorar a los felinos miniatura y el primero del año es este 20 de febrero.

Los gatos, también popularizados con el apodo cariñoso ‘michis’, se caracterizan por tener personalidades tan diversas como únicas, desde los mayormente conocidos como independientes, fríos y ariscos, hasta aquellas criaturas que maúllan si estás lejos y buscan acurrucarse en tu regazo o hasta tu propio rostro; debido a estas características, resultan una de las compañías más comunes para el ser humano.

Por lo tanto, no es extraño que el gato tenga un día para ser celebrado, siendo este 20 de febrero el primer Día Internacional del Gato en el calendario de las conmemoraciones marcadas.

Así es, tan sólo el primero de tres días que celebran anualmente la existencia de este felino, mas esta peculiaridad no se debe a que los gatos sean tan presumidos que hayan ordenado tres días para festejar su especie, sino que cada una de las conmemoraciones tienen un objetivo distinto relacionado al tierno y colorido michi.

20 de febrero: Origen del primer Día Internacional del Gato

Hoy se conmemora el primer Día Internacional del Gato agendado en el calendario, ya que estos pequeños felinos tienen dos días más en fila para que su existencia sea celebrada alrededor del mundo.

En cuanto al origen de la conmemoración al gato este 20 de febrero, habrá que viajar a la década de los noventas, cuando la hija de Bill Clinton —es presidente de los Estados Unidos— halló a un peculiar gato y decidió adoptarlo, otorgándole el nombre Socks, quien se convertiría en el gato más poderoso del mundo durante su residencia en la Casa Blanca, por la cual podía pasear “a sus anchas” entre instalaciones y despachos presidenciales, incluyendo actos públicos del entonces presidente.

Inmediatamente, la popularidad de Socks estalló en el país norteamericano, ya que el público le enviaba cartas de todas partes de Estados Unidos, además de que el felino contaba con su propia página web y un club de fans.

No sólo esto, sino que Socks también participó en campañas para recaudar fondos con diferentes fines benéficos haciendo apariciones; lamentablemente, los michis no son eternos, y Socks desarrolló varios problemas de salud mientras envejecía.

En 2009, cuando el felino desarrolló cáncer de garganta, la familia decidió someterle a una eutanasia para evitarle mayores sufrimientos; la fecha de su fallecimiento fue un 20 de febrero, por lo que el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW, por sus siglas en inglés) —junto con otras organizaciones y el apoyo de internautas— decidieron celebrar la fecha como el Día Internacional del Gato.

¿Cuáles son las diferencias entre los tres Días Internacional del Gato?

Debido a que Socks fue un gato que Chelsea, la hija del entonces presidente Bill Clinton, halló y decidió adoptar, el 20 de febrero homenajea principalmente a los gatos adoptados de la calle, además de que busca crear consciencia y fomentar dicha adopción de animales callejeros.

El próximo Día Internacional del Gato será el 8 de agosto, también establecido por el IFAW, Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, cuya razón se debe a que este mes coincide con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte, pues la actividad de los gatos aumenta debido a que la temperatura que reciben en esta época incide directamente en su ciclo de reproducción.

A su vez, la conmemoración de agosto también tiene por propósito llamar la atención sobre los derechos de los animales.

Finalmente, el 29 de octubre es el Día Internacional del Gato en los Estados Unidos, pero la fecha suele conmemorarse en todo el mundo; no obstante, cabe destacar que en Europa se celebra el 17 de febrero y Rusia lo conmemora el 1° de marzo cada año.

En cuanto al 29 de octubre, la propuesta surgió por Collen Paige, una experta en el comportamiento de los gatos que quiso concientizar a la población respecto a la cantidad de gatos abandonados en las calles de las ciudades, situación también común en países fuera de Estados Unidos.

Los gatos son populares por su encanto natural, personalidad marcada y talento para entretener, convirtiéndose en memes continuos del internet o compañeros ideales.

Sin embargo, su abandono incrementa y, cual sea el día que decidas celebrar, el objetivo que comparten está en crear conciencia acerca de la responsabilidad que un humano tiene sobre su compañero peludo, quien merece el cuidado necesario hasta el final de sus días.