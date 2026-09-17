Mundo Mezcal: ¿Cuándo y dónde se realizará el festival que honra al agave?

Mundo MEzcal Tamaulipas será el estado invitado de honor de Mundo Mezcal 2026. (Pixabay)

Mundo Mezcal presentó en conferencia de prensa las novedades, los protagonistas y las experiencias de su segunda edición, el festival dedicado a visibilizar la diversidad del mezcal y los destilados de agave que se producen en México.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Mundo Mezcal?

De esta forma, Mundo Mezcal se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre en los Jardines del Restaurante Campo Marte, en la Ciudad de México.

La Denominación de Origen del mezcal ampara a 12 estados del país, y cada región trabaja con tipos de agave, tiempos de maduración y métodos de elaboración distintos.

Aun así, el consumidor promedio conoce solo un puñado de marcas, mientras cientos de palenques y talleres familiares producen destilados que nunca llegan a una carta, a un anaquel o a una conversación fuera de su comunidad.

Mundo Mezcal nace para cerrar esa distancia. Su objetivo es poner a los productores frente al consumidor sin intermediarios y articular a toda la cadena de valor en un mismo espacio.

“Mundo Mezcal ya se posicionó como una cancha de difusión, visibilidad y promoción, no solamente para las manos que producen nuestros destilados, sino para ensamblar a toda la cadena de valor. El año pasado recibimos a más de 8 mil asistentes y este año buscamos superar esa cifra, con alrededor de 5 mil personas por día”, señaló Marisol Rumayor, Coordinadora General de Mundo Mezcal.

¿Cuántos productores de mezcal habrá en Campo Marte?

Esta segunda edición reúne más de 200 etiquetas de destilados de 7 estados productores. Tamaulipas asiste como estado invitado de honor, con una delegación de alrededor de 40 participantes de 11 municipios.

El programa incluye 28 catas y maridajes guiados —con productos como el queso Cotija de Michoacán, ates o chapulines—, una barra donde las marcas presentan su coctelería, actividades exclusivas para productores y más de 20 actividades culturales y musicales con Martina de Santos, Eddy y Samu, Alex Salgado, Futura Club y compañías de folclor mexicano.

La oferta gastronómica reúne a 20 restaurantes y 19 cocineras tradicionales de la Ciudad de México, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche y Oaxaca, además de 24 stands de artesanías, 11 de producto gourmet y 15 de proveeduría. Cada asistente recibe un pasaporte Mundo Mezcal que va sellando conforme recorre los stands de los estados productores. Quien complete el recorrido accede a beneficios exclusivos dentro del festival.

La principal novedad de 2026 es el Salón Internacional de los Destilados de Agave, que se inaugura el viernes 16 de octubre y funciona como zona de negocios. Ahí, productores, distribuidores y compradores sostienen encuentros según la demanda específica de cada comprador. Participan también los miembros de la cadena de valor como tapa, etiqueta, certificación y logística.

El festival repite la Copa Mundo Agave, el concurso que reconoce la calidad de los destilados de agave mexicanos, este año con 167 etiquetas participantes. También se instalará la réplica del muro mezcalero con el que la primera edición estableció un Récord Mundial por la mayor exhibición de etiquetas de mezcal, con 457 botellas.

CDMX será la ciudad anfitriona de Mundo Mezcal

La Ciudad de México concentra el consumo, la prensa especializada y los compradores que un productor de Oaxaca, Guerrero o Michoacán difícilmente alcanza desde su comunidad. Por eso el festival se realiza en la capital, que repite como ciudad anfitriona.

“Como ciudad anfitriona nos da mucho gusto apoyar proyectos como Mundo Mezcal por las alianzas que se construyen, por la derrama económica y porque es una puerta de entrada para que los productos de otros estados se difundan en la capital”, afirmó Ricardo Santana Gómez, Director General de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.

Con tres días de duración y visitantes que llegan de los estados productores, el festival abre el mes más activo del calendario capitalino.

“Octubre es uno de los meses de mayor dinamismo turístico para la Ciudad de México, con eventos como Mundo Mezcal, la Fórmula 1 y las celebraciones de Día de Muertos. La capital se ha consolidado como uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo, y encuentros como éste permiten mostrar la diversidad cultural, gastronómica y productiva de México a nuestros visitantes”, señaló Jaime Rascón, Director de Promoción y Defensa de la Marca del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México.

Banco Azteca acompaña el proyecto desde su primera edición y este año amplía su participación con impulso directo a mezcaleros.

“Mundo Mezcal es donde se unen el sector público, el privado y toda la cadena de valor de esta industria. Por eso vamos a impulsar a productores del Estado de México con préstamos, para que puedan crecer y dar a conocer su producto”, indicó José Manuel Azpiroz, Director Ejecutivo de Comunicación de Grupo Elektra.

Además, este año Mundo Mezcal incorpora el decálogo de consumo responsable de la campaña #Buencopismo, de la mano de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL): alternar cada trago de mezcal con un vaso de agua, acompañar siempre con alimentos y respetar a quien decide no beber.

El festival abre el 17 y 18 de octubre de 12:00 a 21:00 horas y los menores pueden ingresar acompañados de un adulto, con pulsera de identificación y sin consumo. Los boletos están disponibles en https://www.mundomezcal.mx/, con precios desde $250 y hasta $799.