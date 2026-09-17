Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy, jueves 17 de septiembre? (@exatlonm)

Esta noche los Azules y los Rojos se enfrentarán en una batalla, donde el vencedor se quedará en La Villa 360; además, los hombres ingresarán a la Zona de Peligro, puesto que esta noche se determinará quién será el sentenciado al Duelo de Eliminación.

Después de que el día de ayer ambos equipos disputaran la primera supervivencia de la semana, donde ambos demostraron sus habilidades, el equipo Azul ganó la primera inmunidad para sus compañeros.

¿Quién gana La Villa 360 hoy jueves 17 de septiembre en Exatlón México?

Tras una semana difícil para todos los participantes, hoy en la noche se disputarán por segunda vez en la semana las comodidades que brinda La Villa 360.

Debido al desempeño de los equipos que se ha visto a lo largo de la semana, muchos internautas han asegurado en redes sociales que los ganadores de La Villa 360 podrían ser los Azules; ya han cosechado una muy buena racha de victorias.

Sin embargo, aquellos que apoyan a los Rojos no pierden la esperanza y creen que el equipo podría ganar esta contienda.

Rojos vs. Azules: La intensa rivalidad por las comodidades del territorio

Esta ha sido una semana difícil para los Rojos, puesto que las derrotas que han ido acumulando ya empezaron a afectar el espíritu de algunos de los integrantes.

Como lo expresó Jerry, quien dijo sentir coraje y que, a pesar de llevar poquito tiempo dentro de la competencia, ya se hartó de estar perdiendo.

Además, los problemas por la comida se han hecho más evidentes, por lo que eso podría jugarles en contra en la competición de esta noche.

¿Qué beneficios otorga habitar La Villa 360 previa al cierre de semana?

Los principales beneficios que otorga La Villa 360 son un descanso óptimo para la recuperación de sus músculos, como lo pueden ser camas cómodas y un espacio techado.

Además, el equipo ganador de la villa tiene acceso a una alimentación completa y balanceada, por lo que tienen más energía durante las competencias.

¿A qué hora empieza y cómo ver en vivo Exatlón México, La Villa 360?

El capítulo donde se disputará La Villa 360 de este jueves 17 de septiembre en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la página y aplicación de Azteca Uno, así como en Disney+.