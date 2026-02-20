La historia completa del Mono Punch en Japón: de aferrarse a su peluche a volver a su manada

Punch, el joven macaco japonés El tierno mono de Japón que se volvió viral tras hallar consuelo en un peluche después del abandono de su madre, emprende los primeros pasos hacia su manada.

Punch es un joven macaco japonés que se ha viralizado en redes sociales por su emotiva conexión con un peluche que lleva consigo a todos lados; en este compañero, el pequeño mono halló consuelo tras el abandono de su madre.

Desde que se dio a conocer su historia, millones de internautas han expresado su apoyo a la cría huérfana, quien lentamente da sus primeros pasos hacia la convivencia con su manada, sin despegarse por completo del muñeco de orangután que consoló su corazón después de ser rechazado por su madre biológica.

Punch, el solitario mono de Japón que halló consuelo en una madre de felpa

Este joven macaco japonés de siete meses capturó la atención y las emociones de millones de personas alrededor del mundo tras viralizarse su tierna conducta: a donde quiera que va, se refugia en su orangután de felpa.

No obtsante, el origen de este comportamiento se encuentra en los primeros días de vida de Punch, quien fue rechazado por su madre biológica el día de su nacimiento durante el mes de julio y, posterior a este episodio, el pequeño macaco no logró encajar con los demás monos del zoológico de la ciudad de Ichikawa, por lo que se encontraba solo a menudo y lo más cercano que podía tener a seres queridos, eran sus cuidadores... y un peluche de oranguntán de IKEA.

Este peculiar comportamiento conmovió a los cuidadores y cuidadoras del zoológico, además de personas visitantes, quienes comenzaron a compartir la historia de Punch con el mundo a través de una serie de publicaciones que rápidamente convirtieron al solitario mono en una celebridad internacional de internet.

Con el hashtag —iniciado por el zoológico de Ichikawa— #HangInTherePunch (“Resiste, Punch”), el público mundial envía sus buenos deseos a la criatura que buscó su propio refugio para sobrevivir y enfrenta cada día la ardua tarea de integrarse a la manada sin abandonar el único calor que tuvo al nacer: su madre de peluche.

¿Punch recibe ‘bullying’ por parte de otros monos en el zoológico?

Punch nació en el mes de julio de 2025, siendo rechazado por su madre a los pocos días y los cuidadores del zoológico tuvieron que intervenir alimentándolo para que pudiera sobrevivir, no obstante, el sustento vital no cubrió la necesidad invisible que ancla a un recién nacido: el calor, el olor y el latido de los suyos.

Debido a esto, sus cuidadores le entregaron un peluche de IKEA que pudiera sustituir el calor necesario para la cría y Punch se conectó inmediatamente al orangután de felpa, vínculo que llevó consigo hasta el mes de enero, cuando fue reintroducido a la tropa de macacos del recinto de los monos en el zoológico.

Sin embargo, sin una madre que lo guiara, el joven macaco volvió a experimentar dificultades para integrarse, situación que pudo verse en los videos viralizados que mostraban a Punch recibiendo manotazos para ahuyentarlo y siendo el centro de regaños, como ocurrió recientemente cuando el mono solitario fue arrastrado por una madre molesta después de que Punch intentara interactuar con una cría.

"Punch ha sido regañado muchas veces por miembros del grupo, pero ningún mono ha intentado atacarlo seriamente con verdadera intención de hacerle daño“, informó el personal de cuidado animal del Zoológico de Ichikawa en un comunicado público.

De acuerdo con los responsables de cuidado, Punch no se desanima por los regaños recibidos, sino que es resiliente y se recupera con rapidez para seguir integrándose.

“En lugar de compadecerse de él, esperamos que lo vean como una muestra de la perseverancia y el esfuerzo de Punch”, declaró el personal del zoológico, pidiendo al público que apoyen al joven macaco que se esfuerza en integrarse pese a los obstáculos de su crianza.

Explicación psicológica: ¿Por qué Punch buscó consuelo en un peluche?

Durante las décadas de los 50 y 60, el psicólogo estadounidense Harry Frederick Harlow se popularizó por sus experimentos de separación materna, necesidades de dependendia y aislamiento social, teniendo por objeto de estudio a la especia de monos rhesu.

A pesar de que estos experimentos tuvieron por propósito visibilizar la importancia del cuidado y el compañerismo para el desarrollo social y cognitivo, Harlow fue criticado por haber explotado a monos que necesitaban de sus madres.

Punch, el mono de Ichikawa Con el hashtag #HangInTherePunch (“Resiste, Punch”), el público mundial envía sus buenos deseos a la criatura .

No obstante, los resultados de su experimento —en el que los monos preferían el calor de una madre falsa de felpa que no proveía alimento, en lugar del sustento de un biberón alambrado— demostraron que los animales buscaban la cercanía cálida y conocida ante situaciones de miedo, reafirmando que la comodidad del contacto era base esencial para el amor en la crianza.

Gracias a que los cuidadores de Punch le otorgaron una fuente de calor y consuelo al obsequiarle el peluche de orangután, el joven macaco japonés sobrevivió los primeros meses de su vida y hoy puede buscar su lugar en la manada.