Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 8 de abril? Con un cambio en las competiciones, esta noche se disputará la primera Supervivencia y la medalla varonil; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Rumbo a la recta final de Exatlón México, la semana 28 sufre un cambio en sus competencias, por lo que esta noche se llevará a cabo la primera Supervivencia y la medalla varonil; conoce quién gana hoy.

Con la final de Exatlón cada vez más cerca, la competencia de esta noche determinará cuál equipo está en riesgo de perder a uno de sus integrantes, siendo todas las mujeres quienes están en riesgo de ser eliminadas.

Por lo que la competencia de hoy podría marcar el rumbo de esta semana; así que, si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Supervivencia en Exatlón México.

¿Quién gana la Supervivencia en Exatlón México hoy miércoles 8 de abril?

Los Rojos han demostrado superioridad en las batallas por la Salvación, ganando la mayoría de estas en las últimas semanas, por lo que se perfilan como los favoritos para ganar esta competencia.

Por su parte, los Azules han dominado el inicio de esta semana 28 ganando la Ventaja, la Villa 360 y el Duelo de los Enigmas, a pesar de la eliminación de Koke Guerrero el pasado 5 de abril, de manera que podrían sorprender esta noche.

Mientras que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, quien gana la Supervivencia hoy 8 de abril en Exatlón sería el equipo Azul.

Asimismo, estos mismos spoilers y rumores señalan que el ganador de la medalla varonil de hoy sería Adrián Leo, quien perdió las acumuladas durante su competencia contra Koke Guerrero.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición por la primera Supervivencia de este miércoles 8 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Cuáles son los participantes de Exatlón México que están en riesgo de ser eliminados?

Esta semana 28 todas las mujeres de ambos equipos están en riesgo de salir de la competencia durante el Domingo de Eliminación, en caso de perder la batalla por la Salvación.

Por lo que quienes podrían salir este domingo son:

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Karols Rojas

Jazmín Hernández

Equipo Azul