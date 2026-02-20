Resultados Lotería Nacional viernes 20 de febrero 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2873

Sorteo Superior 2873 de la Lotería Nacional Este martes 20 de febrero se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2873 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 20 de febrero de 2026 bajo una alta expectativa entre los participantes, atentos al anuncio de los números ganadores y al desarrollo de uno de los sorteos tradicionales de la institución.

La edición estuvo dedicada al Día del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2873?

El Sorteo Superior 2873 ofreció un premio principal de 17 millones de pesos distribuido en dos series. El modelo de premiación establece que el monto total se obtiene al poseer ambas series del número ganador, mientras que cada serie corresponde a la mitad del incentivo económico. Este formato impulsa tanto la compra individual como la adquisición compartida de boletos.

El costo del cachito se fijó en 40 pesos, una cantidad que facilita la participación de diversos sectores del público. La estructura del sorteo también incluyó premios secundarios que alcanzaron hasta 425 mil pesos, lo que incrementó las posibilidades de obtener ganancias y fortaleció el atractivo del Sorteo Superior más allá del premio principal.

Para quienes optaron por una inversión mayor, la serie completa tuvo un valor de 800 pesos, mientras que el paquete de dos series se comercializó en 1,600 pesos, modalidad dirigida a quienes buscan aspirar al premio total y ampliar sus probabilidades.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La transmisión del sorteo se realiza en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, permitiendo a los jugadores seguir el evento desde cualquier punto del país.

Durante la emisión, los tradicionales Niños Gritones anunciarán los números premiados, incluido el correspondiente al premio mayor.

La grabación completa permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que facilita la revisión posterior de los resultados mediante acceso libre para los participantes.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2873 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2873 inicia a las 20:00 horas, conforme al calendario oficial de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2873 de la Lotería Nacional?

Los resultados del Sorteo Superior 2873 pueden verificarse mediante los canales oficiales habilitados por la Lotería Nacional.

La primera opción es el portal digital del organismo, donde los participantes pueden ingresar el número de su cachito para comprobar si resultaron ganadores. Este sistema permite una consulta rápida y directa.

Otra alternativa consiste en acudir a los puntos de venta autorizados en todo el país. En estos espacios, los agentes expendedores revisan los boletos y orientan a los ganadores sobre el procedimiento correspondiente para el cobro de premios, lo que garantiza certeza en el proceso de validación.