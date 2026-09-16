Dark Romantasy Collection: cuando sale, cuanto cuesta y como puedo conseguir la nueva coleccion de maquillaje de SHEGLAM

Dark Romantasy Collection: cuándo sale, cuánto cuesta y cómo puedo conseguir la nueva colección de maquillaje de SHEGLAM

El maquillaje tiene una cantidad infinita de oportunidades de transformación y creatividad. Para quienes prefieren algo más sofisticado, la estética gótica, la cual está muy de moda este 2026, se puede llevar a través de colores oscuros, piel luminosa y un enmarque profundo en la mirada.

En ese terreno se mueve la colección Dark Romantasy x SHEGLAM, una edición que toma elementos de la estética gótica, el romanticismo y la fantasía para crear una propuesta pensada para la temporada de Halloween.

La colección deja de lado los tradicionales naranja y negro, y apuesta por una gama mucho más profunda, donde aparecen morado, vino, ciruela y negro ahumado.

¿Qué incluye la colección Dark Romantasy de SHEGLAM?

Hay productos para construir prácticamente todo el look sin tener que sacar del cajón media colección de maquillaje.

Paleta de sombras con efecto tridimensional

La paleta de ojos reúne ocho tonos entre acabados mate y brillantes. Además del juego de colores, uno de sus detalles distintivos está en los relieves 3D de las sombras, que hacen que el producto tenga un aspecto particularmente llamativo.

Sombras duocromáticasyrt

Para quienes quieren que los ojos sean el centro de atención, las sombras duocromáticas aportan un efecto tornasol que cambia dependiendo de cómo recibe la luz.

La fórmula de textura fina está disponible en tres tonos y puede utilizarse para darle dimensión a la mirada o construir un acabado más dramático.

Tinte para labios y mejillas con empaque de esqueleto

Uno de los productos que más llama la atención por su presentación es el tinte para labios y mejillas, cuyo envase tiene forma de esqueleto.

Su textura ligera permite aumentar la intensidad del color y deja un acabado tipo acuarela. La gama contempla tonos rosa, vino y ciruela, ideales para mantener la paleta oscura de la colección sin perder ese toque romántico.

Labios oscuros y un aroma que completa el look

La propuesta también incluye un kit de delineador y gloss, disponibles en tonalidades que van del lila oscuro y vino rosado hasta un café muy profundo. El delineador aporta definición, mientras que el gloss añade brillo sin buscar un efecto excesivamente pegajoso.

Para quienes prefieren los labios completamente mates está el mousse labial negro, de alta pigmentación y con una fórmula diseñada para no transferirse fácilmente. Su tapa, además, tiene un detalle inspirado en gatos que encaja con la estética de la colección.

Y para completar el look, Dark Romantasy también incorpora un body mist en un frasco con forma de corazón. Su composición combina notas como coco, ciruela, sándalo y almizcle blanco para mantener el concepto oscuro y dulce de la colección.

El accesorio de Halloween viene incluido

Hay un detalle que le pone la cereza en el pastel al concepto: la colección incluye un sombrero de bruja de regalo.

Los productos pueden adquirirse individualmente con precios desde los $88 pesos o como parte del Dark Romantasy Collection Set, disponible en la tienda de SHEGLAM con un costo de $1,478.