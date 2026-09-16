Motociclista capta en video a usuaria tocándolo sin consentimiento y abre debate en redes Motociclista captó el momento en el que una usuaria lo toco de manera inapropiada y abrió debate en redes (@eljbbiker_)

Cada vez se ha hecho más popular que los conductores de plataformas digitales se capturen a sí mismos mientras realizan sus viajes, ya sea en caso de que suceda algún incidente o como contenido para redes.

En esta ocasión, el usuario de Instagram @eljbbiker compartió en su cuenta el momento exacto en el que una pasajera lo tocó sin su consentimiento, por lo que el conductor tuvo que detener el viaje.

En los comentarios de dicho video se abrió un fuerte debate entre otros usuarios que alegaban que el conductor sufrió de acoso, mientras que otros (en su mayoría hombres) lo insultaban o cuestionaban su orientación sexual por no dejar que la mujer lo tocara.

¿Qué pasó en el video del motociclista y la usuaria que se volvió viral?

El conductor identificado como @eljbbiker subió un video en el que muestra cómo en su último viaje del día por la avenida Tláhuac, realizó un viaje para una usuaria que lo tocó inapropiadamente.

El viaje había empezado de manera normal hasta que la mujer le comentó al conductor que tenía frío en sus manos, por lo que le empezó a hacer “cosquillas” e intentar meter sus manos en los bolsillos del motociclista.

Sin embargo, el tocamiento inapropiado no terminó ahí, porque la usuaria empezó a bajar sus manos hacia la parte inferior del conductor. Ante esto, el hombre narra en su video que se sintió incómodo y desconcertado ante los tocamientos.

¿Cuál fue la reacción del conductor tras la agresión?

En el video, el conductor narra que, como primera reacción, se “sacó de onda” y que se incomodó, por lo que le “dio sus manotazos” e incluso frenó de repente para que la mujer lo soltara.

Sin embargo, la usuaria no paró y comenzó a bajar sus manos a la parte inferior del conductor; ante esto, él narra en su video que se sintió acosado e incómodo.

El motociclista comentó que, al sentirse nervioso por la situación y no saber qué más hacer porque su cámara se quedaría sin pila, canceló el viaje.

Después narró que es importante que los conductores graben sus viajes para no ponerse en peligro o tener pruebas en caso de que los acusen de algo que no hayan hecho, refiriéndose a las acusaciones falsas de acoso.

El debate en redes sociales: ¿Por qué este caso abrió la conversación sobre el acoso a hombres?

Ante la publicación del video, la opinión de los internautas se dividió, ya que algunos comentaban que lo sucedido con el conductor fue acoso, por lo que debería presentar una denuncia; sin embargo, otros usuarios señalaron que ellos hubieran “aprovechado el momento para ir al motel”, e incluso algunos cuestionaron la orientación sexual del hombre por no haber “seguido el juego”.

A partir de este video también se dejó ver cómo sigue el estigma hacia el acoso sexual hacia los hombres.