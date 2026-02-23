Sorteo Zodiaco 1735: ¿Cuándo se darán los resultados de la Lotería Nacional tras su reprogramación? (FB: Lotería Nacional)

La Lotería Nacional anunció la reprogramación del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735, originalmente programado para este lunes 22 de enero.

El motivo de la reprogramación es “derivado de las afectaciones en la movilidad en diversas entidades del país”, argumentó el organismo descentralizado del gobierno federal encargado de realizar sorteos con premios en efectivo para captar recursos financieros.

Sorteo Zodiaco 1735: Fecha y hora de la reprogramación del sorteo

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la celebración del Sorteo Zodiaco Especial No. 1735 se reprogramó para este miércoles 25 de febrero.

La reprogramación de la Lotería Nacional se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del Centro de México).

¿Qué pasará con mi boleto del Sorteo Especial Zodiaco tras la reprogramación?

Si compraste algún boleto del Sorteo Especial Zodiaco 1735, no te preocupes, pues el sorteo no se cancela; solo cambia la fecha.

La Lotería Nacional anunció que esta decisión se tomó con fundamento en el artículo 3 del reglamento de sorteos tradicionales.