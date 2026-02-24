Alerta amarilla por frío en CDMX: ocho alcaldías amanecerán con temperaturas de hasta 4 °C este 25 de febrero

La madrugada del miércoles 25 de febrero llegará con un ambiente frío en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla en ocho alcaldías ante el pronóstico de temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados, principalmente durante las primeras horas del día.
El aviso fue emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que informó que el periodo de mayor descenso térmico se registrará aproximadamente de la medianoche a las 08:00 horas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.
Alcaldías con Alerta Amarilla por bajas temperaturas
Las demarcaciones donde se prevé el mayor impacto del frío son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
En estas zonas, el termómetro descenderá lo suficiente para generar un ambiente frío al amanecer, por lo que se recomienda extremar cuidados, especialmente en grupos vulnerables.
Recomendaciones para enfrentar el descenso de temperatura
Ante el pronóstico, autoridades capitalinas emitieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos a la salud:
Medidas clave
- Abrígate adecuadamente y cubre nariz y boca
- Evita cambios bruscos de temperatura
- Mantén hidratación y consume alimentos ricos en vitaminas
- Protege a mascotas y evita dejarlas a la intemperie
Estas recomendaciones buscan prevenir enfermedades respiratorias y complicaciones derivadas de la exposición prolongada al frío.
Continúa la racha de bajas temperaturas
El descenso térmico forma parte de una racha de días fríos que se ha mantenido en la capital desde el fin de semana, luego de periodos de calor, lo que refleja la variabilidad típica de la temporada invernal en el Valle de México.
Autoridades reiteraron que es fundamental seguir los avisos oficiales, ya que el pronóstico puede actualizarse en función de las condiciones meteorológicas.