Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 28 de septiembre? (@exatlonmx)

Parece que suerte no ha estado de lado del equipo Azul, ya que este domingo volvieron a perder a un participante por cuarta vez consecutiva siendo la competidora Natasha Septién quien abandonó la temporada 10 de Exatlón México 2026.

Con ello, Natasha se une a sus compañeros de equipo Erick Segura, María Salazar e Irvin Villatoro como eliminada del programa. No obstante, aún queda espacio para recuperarse con las pruebas de esta semana y abrirse camino en la competición.

¿Quién ganará La Villa 360?

El equipo Rojo fue en último en ganar La Villa 360, por lo que se posiciona como favorito para volver a tomar posesión del recinto.

Sin embargo, la afición del equipo Azul continúa con la esperanza de que su equipo pueda ganar el duelo y puedan acceder a las comodidades del recinto y mejorar para las próximas pruebas.

¿Qué es La Villa 360?

Las y los participantes compiten a través de circuitos que ponen a prueba sus capacidades físicas por una residencia que cuenta con comodidades y lujos para ellos.

Esto otorga ciertas ventaja, ya que les permite descansar de mejor manera, además de permitirles tener una alimentación adecuada para sus próximos duelos.

El equipo perdedor deberá hospedarse en La Barraca, un lugar con espacio reducido que cuentas con instalaciones básicas, esto también se toma como prueba mental y física para el equipo y ya que tienen adaptarse y trabajar con ello para sus próximos enfrentamientos.

Horario y dónde ver la temporada 10 de Exatlón México 2026

El programa de competición deportiva está disponible de lunes a viernes a partir de las 18:30 horas y los domingo a las 18:00 horas.

La transmisión del reality se realiza a través del canal de Azteca UNO, así como la plataforma de Disney+, también puedes consultar la repetición por medio de su canal de YouTube Exatlón México.