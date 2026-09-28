Volkswagen + Mercado Libre: ¿Cómo es la tienda oficial de postventa digital?

Mercado Libre + Volkswagen A esta expansión se suma la integración de Volkswagen Collection, que amplía la variedad de productos oficiales disponibles. (Mercado Libre)

La marca Volkswagen en México y Mercado Libre celebran el primer aniversario de su tienda oficial de postventa, un canal digital que durante su primer año ha ampliado el acceso de los consumidores mexicanos a refacciones y accesorios originales Volkswagen, así como a productos de Volkswagen Collection.

La oferta sigue creciendo en la unión de Volkswagen + Mercado Libre

Los resultados del primer año reflejan la evolución del canal y su relevancia dentro de la estrategia de digitalización de Postventa de Volkswagen en México, al ampliar el alcance de la oferta y facilitar la búsqueda y adquisición de productos originales.

Más de 200% de crecimiento en el catálogo de productos originales de la marca Volkswagen.

Más de 1.5 millones de visitas a la tienda oficial.

40 concesionarios participantes, con 10 más próximos a incorporarse.

¿Cómo es la alianza Volkswagen + Mercado Libre?

Como parte de la evolución del proyecto, la marca Volkswagen en México incorpora a su división de Vehículos Comerciales, la tienda oficial de accesorios y refacciones en Mercado Libre, sumando más de 300 nuevos productos para modelos como Transporter, Crafter, Caddy y Amarok.

Con esta incorporación, los propietarios de vehículos comerciales cuentan con una oferta más amplia de productos originales a través de un canal digital práctico y seguro.

A esta expansión se suma la integración de Volkswagen Collection, que amplía la variedad de productos oficiales disponibles para los entusiastas de la marca y complementa la propuesta de la tienda oficial.

“Hace un año iniciamos este proyecto convencidos de que la transformación digital sería un elemento clave para acercarnos a nuestros clientes y fortalecer el negocio de Postventa. Hoy, los resultados reflejan la confianza de los consumidores, el compromiso de nuestra red de concesionarios y el valor de la colaboración con Mercado Libre”, comentó Rodrigo Ruiz, Director Comercial de Postventa de Volkswagen.

Con estas incorporaciones, la marca Volkswagen en México refuerza su estrategia de digitalización de Postventa y la colaboración con su red de concesionarios, acercando su portafolio de productos originales a más consumidores a través de Mercado Libre.