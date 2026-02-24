Vans vuelve al estilo noventero y presenta sus nuevos Upland con “Quesito” de Las Alucines

Vans México apuesta por el estilo noventero y presenta sus nuevos Upland con “Quesito” de Las Alucines como embajadora

La firma de sneakers y apparel Vans vuelve a mover el tablero del streetwear en México con el lanzamiento de un nuevo colorway de su silueta Upland y la incorporación de la creadora de contenido Kass Quezada, mejor conocida como Quesito, quien es ahora embajadora regional en Latinoamérica.

La campaña, que también cuenta con la participación del artista y tatuador Arturo Madrazo, funciona como carta de presentación de esta nueva etapa para la marca, en la que la nostalgia noventera se fusiona con la cultura digital contemporánea; tal es el caso de Quesito con sus redes sociales y su participación en la creación del podcast Las Alucines.

Una embajadora que conecta con la nueva generación

El nombramiento de Quesito no solo responde a su presencia en redes, sino a su capacidad para traducir tendencias en un lenguaje cercano y visual. Su estilo relajado y versátil encaja con la narrativa que la marca ha construido durante décadas alrededor de la autoexpresión.

Vans Upland, el regreso de la silueta chunky

El relanzamiento de los Upland coloca en el centro una silueta robusta que empata con la tendencia actual de los sneakers voluminosos. El modelo se presenta en dos combinaciones de color elaboradas en gamuza premium:

Combinaciones de color

Rosa y rojo salmón con beige , acompañados de agujetas bicolor azul y blanco.

, acompañados de agujetas bicolor azul y blanco. Vintage beige con detalles en azul y rojo, complementados con agujetas en tono neutro.

El modelo incorpora lengüeta acolchada y un logotipo alargado que también se integra en la línea de apparel de temporada, reforzando la coherencia estética del lanzamiento.

Precio, disponibilidad y estrategia de marca

El nuevo drop tiene un precio aproximado de $1,999 pesos mexicanos y estará disponible en diversas tallas, tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea.

Más allá del producto, el movimiento forma parte de una estrategia que busca fortalecer la presencia de Vans en el mercado latinoamericano a través de perfiles creativos que representen la cultura urbana actual sin perder el vínculo con su herencia.