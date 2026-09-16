¿Qué pasó en el show de Aleks Syntek este 15 de septiembre? Polémica durante su actuación en la alcaldía Benito Juárez (Edgar Negrete Lira)

Este 15 de septiembre las alcaldías de la Ciudad de México recibieron a distintos artistas para celebrar el Grito de Independencia.

La alcaldía Benito Juárez, a cargo de Luis Mendoza Acevedo, contó con la participación de los músicos Diego Schoening, Baxter y Aleks Syntek.

¿Qué pasó durante la presentación de Aleks Syntek?

Aleks Syntek, se presentó este 15 de septiembre en la explana de la alcaldía Benito Juárez con motivo del 216 Aniversario del la Independencia de México.

El espectáculo estuvo plasmado de momentos incómodos entre el artista y el público del lugar. Algunos de sus comentarios recibieron múltiples abucheos.

“Yo sí estudié y no tengo primaria trunca” soltó después de lanzar un comentario del ganador del Grammy Bad Bunny y el género musical de reguetón.

Asimismo, narró sobre su trayectoria musical de 35 años y cómo pasó de tener una gran casa a vivir en el Infonavit porque nadie escucha su música.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, arremetió contra uno de los asistente después de que este solicitara una canción de un repertorio ajeno. Posterior a eso, comentó que solo iba a cantar a las personas que llevaran una camisa de él.

¿Qué hizo que se detuviera el espectáculo?

El término del espectáculo se dio después de que Aleks mencionara que el programa de La Voz Kids en México no quiso tener su participación “que porque me iba a violar a los niños” comentó Syntek al público.

Mencionando que el país colombiano fue el único que lo defendió, añadiendo que el programa de La Voz Kids Colombia, donde participó, fue el número uno en Colombia y en México nadie se enteró.

“Busquen la verdad”. “Soy el maestro Syntek”, fueron unas de su palabras antes de dejar el escenario acompañado de abucheos.

¿Qué polémicas ha tenido Aleks Syntek?

En redes algunas de sus polémicas que circulan son sus encuentros con la cantante Shakira, su comparación como el “Elton John mexicano” y sus mensajes con jóvenes británicos.

Syntek supera los 5.9 millones de oyente en Spotify, siendo su canción más popular Duele El Amor, seguida de Intocable y Sexo Pudor Y Lágrimas.