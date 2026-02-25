Boletos del Mundial 2026: reportan que El Mencho ya tenía varias entradas Previo al Mundial 2026, reportan que El Mencho, líder del CJNG, habría tenido boletos para la Copa del Mundo (Pixabay, FIFA y DEA)

Tras la muerte de El Mencho el pasado 22 de febrero durante un operativo, más información sobre sus actividades sigue saliendo a la luz, revelándose que el líder del CJNG habría obtenido boletos para la Copa del Mundo.

A meses de que se inaugure el Mundial 2026 en la Ciudad de México el próximo 11 de junio, el periodista Óscar Balderas dio a conocer que El Mencho habría conseguido entradas para la Copa Mundial de la FIFA.

¿El Mencho iba a ir al Mundial 2026?

Según lo informado por el periodista Óscar Balderas, El Mencho habría conseguido boletos para el Mundial 2026. Sin embargo, este no planeaba asistir al evento, sino que los ocuparía para regalarlos a políticos y empresarios, quienes fueran sus aliados.

Asimismo, se ha mencionado que los boletos que el líder del CJNG había adquirido eran para los 4 partidos que se llevaran a cabo en el Estadio Guadalajara, llegándose a señalar que estos habrían sido obtenidos a través de las conexiones de Nemesio Oseguera Cervantes.

No obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas, siendo la presidenta Claudia Sheinbaum quien ha asegurado que existen todas las garantías para que el Mundial se lleve a cabo en México.

Seguridad en el Mundial 2026: ¿Qué dijo el presidente de la FIFA sobre la inauguración de la Copa del Mundo en México?

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) Gianni Infantino aseguró que tiene “confianza total” en México para que se lleve a cabo el Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la FIFA habló sobre la situación de seguridad que está atravesando México tras la muerte de El Mencho en Jalisco, comentando lo siguiente:

“En primer lugar, por supuesto que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos. Pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta, Sheinbaum, en las autoridades y estamos convencidos de que todo se va a pasar de la mejor manera posible”.

Asimismo, mencionó que se encuentra en contacto regular con la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a la situación en México y que “el Mundial va a ser una fiesta increíble”.