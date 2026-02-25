Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 25 de febrero 2026: números ganadores del sorteo 4179

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 25 de febrero (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4179 concentró la atención de miles de participantes este miércoles 25 de febrero de 2026, marcado por el interés en el monto acumulado y la expectativa en torno a los números ganadores y resultados.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4179?

Para este sorteo, el premio acumulado del Melate alcanza los 545.9 millones de pesos, una cifra que refuerza el interés del público y posiciona el concurso entre los más relevantes del año por el monto millonario.

El crecimiento del premio responde a la ausencia de ganadores en sorteos anteriores, lo que provoca un incremento continuo del premio hasta alcanzar niveles históricos.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4179

La transmisión del sorteo Melate 4179 se realizó a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes siguieron en directo la selección de las esferas y la validación de resultados.

Una vez concluido el proceso, el registro íntegro del evento permanece disponible para consulta pública. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados miércoles 25 de febrero

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4179?

El sorteo se celebró a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México, siguiendo el calendario regular establecido para este juego.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis cifras principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto participa automáticamente en las modalidades Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener premios en una sola compra. Esta estructura explica el alto nivel de aceptación del juego, ya que ofrece diversas vías de participación dentro de un mismo proceso.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4179?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en establecimientos autorizados de venta.

El sistema digital incluye un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar de inmediato la existencia de premios, una herramienta útil ante el elevado volumen de participantes en sorteos con grandes bolsas acumuladas.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha implica un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita requiere 5 pesos extra.

Al seleccionar las tres modalidades, la inversión total asciende a 30 pesos, una alternativa que muchos jugadores consideran conveniente al aumentar las probabilidades de obtener un premio dentro del mismo sorteo.