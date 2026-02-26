Colonias “secretas” donde aún se puede rentar barato en CDMX

Aún hay colonias accesibles en CDMX Solo hay que saber dónde buscar (Imagen generada con IA)

Rentar en la Ciudad de México se ha convertido en un reto para miles de personas. En los últimos años, el aumento en la demanda, la escasez de vivienda accesible y el fenómeno de la gentrificación han elevado los precios en zonas tradicionalmente consideradas accesibles.

Colonias céntricas como Roma, Condesa o Juárez han registrado incrementos constantes, impulsados por la llegada de nuevos residentes y el auge de las rentas temporales. Esto ha llevado a que muchas personas busquen alternativas en zonas menos visibilizadas, pero bien ubicadas.

Estas son las alcaldías “secretas” donde aún puedes rentar barato en la CDMX

Aunque ya no existen “gangas” como antes, colonias como Narvarte, Escandón, Portales y Álamos siguen ofreciendo opciones por debajo del promedio de zonas premium, según comparativas de portales inmobiliarios.

En Narvarte, las rentas pueden encontrarse desde los 12 mil a 15 mil pesos mensuales en departamentos de una o dos recámaras. En Escandón, los precios rondan entre 11 mil y 14 mil pesos. Portales mantiene opciones desde 9 mil a 13 mil pesos, mientras que en Álamos aún es posible hallar departamentos desde 8 mil 500 a 12 mil pesos, dependiendo del tamaño y antigüedad.

Cosas que debes tomar en cuenta antes de rentar en la CDMX

Antes de firmar contrato, revisa que el inmueble tenga documentación en regla y que el arrendador pueda acreditar la propiedad. También es importante considerar gastos adicionales como mantenimiento, depósito, aval o póliza jurídica.

La ubicación respecto al transporte público, vialidades principales y servicios cercanos puede impactar tanto en tu calidad de vida como en el presupuesto mensual. A veces una renta más baja implica mayores costos de traslado.

¿Cuánto debes ganar para vivir en la CDMX?

Especialistas inmobiliarios recomiendan que la renta no supere el 30% de tus ingresos mensuales. Esto significa que, para pagar un departamento de 12 mil pesos, lo ideal sería contar con ingresos de al menos 36 mil pesos al mes, complicado... ¿no?.

Además de la renta, debes contemplar servicios, transporte, alimentación y gastos imprevistos. En promedio, vivir de forma independiente en la CDMX puede requerir ingresos superiores a los 25 mil o 30 mil pesos mensuales para mantener estabilidad financiera, dependiendo del estilo de vida y la zona elegida.

Vivir cerca del centro: entre movilidad, salarios y el reto de la renta en CDMX

Siempre las periferias serán más accesibles en términos de renta; sin embargo, el fenómeno de la gentrificación cultural ha vuelto más atractivo intentar instalarse cerca de zonas que permitan una movilidad más sencilla y acceso inmediato a servicios dónde estos se encuentran: el centro del país.

El problema del traslado hacia la Ciudad de México —donde se concentran oportunidades laborales, oferta cultural, espacios educativos y lugares de esparcimiento— choca con los bajos ingresos salariales y las limitadas opciones de vivienda, una de las principales crisis para las nuevas generaciones.

No obstante, pensar en un espacio que facilite el acceso a estos puntos puede convertirse en una inversión a largo plazo que mejore la calidad de vida. Con una planeación adecuada y, en muchos casos, mediante la estrategia de compartir departamento con los llamados “roomies”, aumentan las posibilidades reales de rentar en la CDMX.

Sin embargo, el problema persiste, pues la gentrificación no es un hecho aislado y la centralización como fenómeno no es reciente. Son las nuevas generaciones las que enfrentan una crisis de vivienda que hace cada vez más difícil vislumbrar la independencia. Rentar se ha convertido en un lujo y pensar en adquirir una casa es un sueño que muchos han dejado incluso de imaginar.