¿Cuál es la historia de la cantina Covadonga? El lugar donde se reúnen artistas e intelectuales y que cambió de diseño

Conoce cuál es la historia del Salón Covadonga, el cual tiene más de 50 años en la CDMX y que recientemente cambió de diseño causando revuelo en redes sociales.

En redes sociales se viralizó la nueva fachada del Salón Covadonga, un lugar con 50 años de historia y que actualmente ha sido blanco de críticas por usuarios, quienes desaprueban el nuevo diseño de la cantina.

Por lo que aquí te compartimos la historia de este emblemático lugar de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Roma, y que ha sido testigo de importantes figuras en la cultura mexica.

El origen del Salón Covadonga: De centro asturiano a lugar de encuentro para intelectuales

El Salón Covadonga se encuentra ubicado en la calle Puebla, número 121 de la colonia Roma. Este lugar, que actualmente es conocido como punto de encuentro para artistas e intelectuales, inició como un centro asturiano.

En sus inicios, el Salón Covadonga fue sede del Centro Asturiano de México, donde españoles exiliados se reunían para disfrutar de unos tragos y de la gastronomía ibérica que ofrecía.

No obstante, en 1985 tuvo uno de sus primeros grandes cambios, cuando a partir del terremoto que afectó a la Ciudad de México, sus dueños decidieron mover el Centro Asturiano a Polanco.

A partir de entonces, el edificio tuvo una serie de cambios de administración, convirtiéndose en el Salón Covadonga que se conoce en la actualidad, donde artistas, periodistas e intelectuales se reúnen e incluso se juega dominó.

¿Por qué el Covadonga es el centro de reunión favorito de intelectuales?

En el Salón Covadonga se han reunido periodistas, escritores, políticos y cineastas, convirtiéndose en uno de los centros de reunión favoritos para intelectuales debido principalmente a su ambiente, pues a lo largo de su historia y hasta la actualidad esta cantina es conocida por no poner música.

Esta particularidad permitió que quien se reuniera ahí pudiera hablar libremente sin interrupciones, albergando grandes grupos de discusión y que incluso algunos periodistas los convirtieran en sus oficinas.

¿Cómo luce actualmente el Salón Covadonga y por qué está siendo criticado?

Este mítico salón recientemente volvió a llamar la atención del público, debido a que usuarios en redes sociales se comenzaron a quejar de la nueva fachada de la cantina Covadonga.

El Salón Covadonga, el cual a lo largo de los años había mantenido una fachada sombría con una lona en donde se leía “Restaurante Bar Salón de Banquetes Covadonga”, ahora únicamente presenta en letras de luz blanca el nombre “Covadonga”.

Este cambio fue criticado en redes sociales donde algunos usuarios se quejaban del cambio mencionando, entre otras cosas, que: “Gentrificaron (más) al Covadonga”.