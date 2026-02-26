Semana Santa 2026: fecha exacta en la que comenzará… ¿será en marzo o en abril?

La Semana Santa 2026 ya tiene fechas definidas y, como ocurre en algunos años, comenzará en marzo y concluirá en abril, debido a la forma en que se determina su celebración dentro del calendario litúrgico.

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026?

De manera oficial, la Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo de 2026, fecha en la que se celebra el Domingo de Ramos, día que marca el inicio de esta semana solemne para la Iglesia católica.

A partir de ahí, los días más importantes se desarrollarán ya en el mes de abril:

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026

¿Por qué cambia de fecha cada año?

La Semana Santa no tiene una fecha fija, ya que se calcula con base en el calendario lunar. La Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al inicio de la primavera, por lo que puede caer entre finales de marzo y finales de abril, variando cada año.

¿Qué significa esto para vacaciones y descanso?

En México y otros países, el periodo vacacional y los días de descanso escolar suelen concentrarse entre finales de marzo y los primeros días de abril, por lo que 2026 no será la excepción. Esto también impacta en la planeación de viajes, celebraciones religiosas y actividades turísticas.