El tráiler oficial de ‘Scary Movie 6′ fue filtrado en redes sociales... por Marlon Wayans, creador de la saga cómica

Creador de Scary Movie filtra su propio tráiler Marlon Wayans, uno de los creadores de la exitosa saga de comedia Scary Movie, filtró el tráiler de su próxima entrega.

El tráiler de la ansiada sexta entrega de Scary Movie fue filtrado en redes sociales la noche del jueves 26 de enero, sin embargo, lo que sorprendió al público fanático de la saga de comedia —y del terror—, fue que la “piratería” no inició con los y las fans de la saga, sino con uno de sus creadores: Marlon Wayans.

El guionista y actor de Scary Movie, quien creó la saga de parodia del cine de terror junto a dos de sus hermanos, ingresó a una de las funciones de Scream 7 para presenciar el estreno del tráiler de su propia película, Scary Movie 6, el cual grabó clandestinamente para mostrarlo a los fanáticos y fanáticas en redes sociales.

Marlon Wayans “piratea” el tráiler de su propia película

Marlon Wayans, guionista y actor de Scary Movie al igual que su hermano Shawn Wayans (¿Y dónde están las rubias?), comparten la creación de esta icónica saga de parodia del cine de terror con su hermano Keenen Ivory, quien estuvo a cargo de la dirección.

Sin embargo, tras las primeras dos entregas de la saga, los hermanos Wayans rompieron relación con Miramax/Dimension Films tras disputas creativas y la franquicia continuó por tres películas más sin la participación de sus creadores originales.

Lo que parecía ser el fin de una icónica saga de parodia que revolucionó la comedia en el cine, volvió con fuerza en el año 2024 cuando se anunció que los hermanos Wayans regresarían al frente de Scary Movie con una sexta entrega que incluiría los clásicos de terros contemporáneos, además de reunir a los rostros más reconocidos del cast original.

La emoción de esta noticia no se limitó al público, pues Marlon Wayans grabó su entrada a una de las funciones de Scream 7 para presenciar el estreno de su tráiler y compartirlo con los fanáticos y fanáticas en redes sociales.

“Los escuchan reír. Los escuchan aplaudir. Muy bien, esto estuvo bien”, declaró el actor y guionista en su grabación clandestina, mientras el público lo despedía con aplausos al descubrir su identidad.

Scary Movie 6: día de estreno y cast confirmado

Esta nueva entrega marcará un reinicio en la saga de parodia de terror, recuperando a los creadores originales (Marlon, Shawn y Keenan Ivory Wayans) como guionistas y productores, bajo la dirección de Michael Tiddes.

No obstante, el regreso de Shawn y Marlon Wayans a sus icónicos personajes de las primeras dos entregas no es la única sorpresa que emociona a los y las fans de Scary Movie, sino que la sexta película también traerá de vuelta a rostros del cast original de los filmes predecesores:

Scary Movie 1: Jon Abrahams como Bobby Prinze , el novio assino y gay de Cindy Campbell; Cheri Oteri en el papel de la reportera Gail Hailstorm y el icónico Doofy , interpretado por Dave Sheridan.

Jon Abrahams como , el novio assino y gay de Cindy Campbell; Cheri Oteri en el papel de la reportera y el icónico , interpretado por Dave Sheridan. Scary Movie 2: Chris Elliot volverá como el mayordomo Hanson, aún con una mano tétrica y deforme.

¿Cuáles son todas las referencias de películas en el tráiler de Scary Movie 6?

A inicios del siglo XXI, los hermanos Wayans encontraron una mina de oro a explotar en el cine de terror, pero no con la creación de otra película del género, sino con una parodia de las películas más emblemáticas de la época, tales como Scream y Sé lo que Hicieron el Verano Pasado.

Referencias en Scary Movie 6 Marlon Wayans filtra el tráiler de su película Scary Movie 6.

Este original estilo que parodiaba de manera irónica y absurda las tramas del género slasher, entre otros, marcó el inicio de un nuevo género del cine que exploró la parodia en múltiples categorías cinematográficas: súperheroes, fantasía, romance.

En el tráiler filtrado de Scary Movie 6 se pueden apreciar ya algunas de las películas del terror contemporáneo (y otros géneros) que formarán parte de la trama; algunas de ellas son: