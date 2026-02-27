Se estrella avión militar en Bolivia; hay al menos 15 muertos

Un avión militar de carga se estrelló la tarde de este viernes en la ciudad de El Alto, en Bolivia, dejando al menos 15 personas muertas, de acuerdo con reportes preliminares de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

¿Qué ocurrió en Bolivia?

La aeronave, perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana, se salió de la pista cuando realizaba maniobras cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto y terminó impactándose sobre una vialidad con tránsito vehicular, provocando una escena de gran destrucción.

Víctimas y heridos

Autoridades informaron que al menos 15 personas perdieron la vida, mientras que varias más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos. Algunos heridos se reportan en estado grave. Además, múltiples vehículos quedaron dañados tras el impacto.

Pobladores intentan recuperar dinero del avión

Tras el accidente, pobladores de El Alto se acercaron a la zona del siniestro e intentaron recuperar fajos de dinero que se encontraban dentro de la aeronave militar, la cual presuntamente transportaba efectivo. Videos difundidos en redes sociales muestran billetes esparcidos entre los restos del avión, lo que obligó a las autoridades a reforzar la seguridad y acordonar el área para permitir las labores de rescate e investigación.

Investigación en curso

El aeropuerto de El Alto fue cerrado de manera temporal, mientras que las autoridades bolivianas iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. No se descarta que factores técnicos o condiciones climáticas hayan influido en el siniestro.

La información continúa en desarrollo y el número de víctimas podría actualizarse conforme avancen las investigaciones oficiales.