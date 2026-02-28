Sede Café renueva su chocolate en 2026 y lanza “El Chocohuate”, la bebida de temporada que conquista la CDMX

Sede Café

En una ciudad donde el café es parte del ritmo cotidiano, Sede Cafe decidió comenzar 2026 con un giro estratégico: ampliar su identidad más allá del café y apostar por el cacao mexicano como protagonista. La marca, que nació en febrero de 2024 con la misión de hacer accesible el café de calidad, ahora da un paso firme hacia la transformación de su propuesta de chocolate.

El anuncio no solo implica una nueva receta permanente en el menú, sino también la presentación de su primera bebida especial del año: “El Chocohuate”, una combinación que mezcla chocolate con crema de cacahuate y trozos tostados del mismo fruto, pensada para quienes buscan sabores intensos y reconfortantes.

Con 41 sucursales distribuidas en la Ciudad de México, la cadena consolida así una nueva etapa que reivindica el chocolate como una bebida cotidiana, cercana y sin pretensiones.

Sede Café

Del café accesible al chocolate cotidiano

Desde su origen, Sede Café se propuso democratizar el acceso al café de especialidad en México. Con precios accesibles —que arrancan desde los 15 pesos— y un modelo práctico de servicio, la marca logró posicionarse rápidamente como una opción urbana para quienes buscan calidad sin complicaciones.

Ahora, el foco se amplía. La empresa dedicó cerca de un año a investigar el origen, los procesos y la cultura del cacao en México, cuestionando la manera en que tradicionalmente se presenta y consume el chocolate.

El diagnóstico fue claro: el chocolate se ha rodeado de un aura solemne que lo aleja de la experiencia diaria. Frente a ello, la propuesta de Sede Café busca devolverlo a la cotidianidad, sin sacrificar la calidad del producto.

La nueva receta permanente, presentada bajo el concepto “Solo es Chocolate”, está elaborada con cacao proveniente de Chiapas y Tabasco, regiones reconocidas por su riqueza cacaotera. El resultado es una bebida equilibrada que privilegia el sabor auténtico del cacao, sin rituales excesivos ni discursos grandilocuentes.

La intención es clara: enaltecer el cacao mexicano sin convertirlo en un lujo inaccesible, integrándolo de forma natural a la rutina urbana, al antojo de media tarde o al momento de pausa en medio de la jornada.

Sede Café (Paco de los Monteros)

“El Chocohuate”: la apuesta de temporada

Como parte de esta renovación, Sede Café introduce su primera bebida especial de 2026. “El Chocohuate” combina la base de su nuevo chocolate con crema de cacahuate y trozos de cacahuate tostado y molido, creando una textura más densa y un perfil de sabor que equilibra dulzor y notas tostadas.

Disponible únicamente hasta el 20 de febrero, esta bebida se perfila como una edición limitada pensada para quienes buscan una experiencia distinta sin alejarse de ingredientes familiares.

La mezcla responde a una tendencia creciente en el consumo de bebidas reconfortantes que integran sabores tradicionales con un giro contemporáneo. El cacahuate, presente en múltiples preparaciones de la cocina mexicana, aporta una dimensión adicional al cacao y refuerza la identidad local de la propuesta.

De acuerdo con la marca, la recepción inicial ha sido positiva entre su comunidad de clientes habituales, quienes encuentran en esta bebida una alternativa para los días frescos y para quienes prefieren opciones sin café.

El lanzamiento marca también una estrategia clara: diversificar la oferta para incluir a quienes no consumen café, ampliando así el alcance del proyecto sin abandonar su esencia.

Sede Café (Paco de los Monteros)

Un concepto urbano con identidad mexicana

Más allá del lanzamiento puntual, la transformación del menú refleja la evolución de Sede Café como proyecto gastronómico. Inspirado en el formato grab & go de ciudades como Londres o Nueva York, el concepto ha sido reinterpretado con ingredientes y hospitalidad de raíz mexicana.

Todo el café que se sirve en sus sucursales proviene de productores nacionales de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, en colaboración con tostadores especializados. A ello se suman recetas originales —con y sin café— que pueden disfrutarse frías o calientes.

Con 41 sedes en la capital, la marca se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan bebidas de calidad a precios accesibles, manteniendo una identidad clara y coherente.

La incorporación de una nueva línea de chocolate fortalece esa identidad al integrar otro producto emblemático de la gastronomía nacional. En un mercado donde las cafeterías compiten por propuestas cada vez más sofisticadas, Sede opta por la sencillez bien ejecutada.

El mensaje detrás de esta renovación es contundente: el cacao mexicano puede ser protagonista sin perder cercanía. Y “El Chocohuate”, con su mezcla de chocolate y cacahuate, funciona como carta de presentación de esta nueva etapa.

Para quienes deseen probar la bebida de temporada o conocer la nueva receta permanente, las opciones ya están disponibles en todas las sucursales de la marca en la Ciudad de México.

En 2026, Sede Café reafirma su apuesta por productos nacionales, accesibles y pensados para el día a día. Del café al chocolate, la transformación busca ampliar la experiencia sin perder el sabor de lo esencial.