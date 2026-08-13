BBVA lanza beneficio para pagar predial, agua y tenencia en CDMX; esto es todo lo que debes saber sobre las tarjetas participantes

Pagar el predial, el agua o la tenencia en CDMX acaba de tener una nueva alternativa para los clientes de BBVA. El banco incorporó a su aplicación una función que permite utilizar Puntos BBVA para cubrir total o parcialmente estas obligaciones.

La novedad puede resultar especialmente atractiva para quienes llevan meses acumulando puntos y ahora quieren convertirlos en una forma de reducir un gasto.

La función está disponible para clientes que tengan una tarjeta de crédito BBVA participante, puntos disponibles y la correspondiente línea de captura vigente.

¿Qué pagos de CDMX se pueden hacer con Puntos BBVA?

La nueva alternativa contempla tres obligaciones principales:

Predial

Agua, correspondiente a los derechos por el suministro del servicio

Tenencia vehicular

El beneficio no está limitado a quienes viven actualmente en la capital. Lo importante es que la persona tenga una obligación que pagar y cuente con la línea de captura correspondiente.

¿Quién puede pagar predial, agua o tenencia con Puntos BBVA?

La función está dirigida a clientes que tengan una tarjeta de crédito BBVA participante y un saldo disponible de Puntos BBVA.

Una de las ventajas es que no necesariamente necesitas tener puntos suficientes para cubrir toda la deuda. La aplicación permite elegir entre utilizar los puntos para pagar todo o una parte del importe y cubrir el resto con la tarjeta de crédito seleccionada.

Esto significa que si el saldo de puntos no alcanza para cubrir el pago completo, no necesariamente tienes que esperar a acumular más.

¿Cuántos Puntos BBVA necesito para pagar un impuesto?

El banco señala que el valor de los puntos puede variar dependiendo de la transacción, por lo que la propia aplicación mostrará cuántos puntos pueden utilizarse y qué cantidad, en su caso, deberá cubrirse con la tarjeta.

En otras palabras, no conviene asumir que cierta cantidad de puntos siempre equivale al mismo número de pesos.

¿Cómo pagar el predial, agua o tenencia con Puntos BBVA desde la app?

El procedimiento se realiza directamente desde BBVA México y requiere tener a la mano la línea de captura y el monto que aparece en el documento de pago.

Los pasos son:

Abre la app BBVA México Entra a “Lo que más haces” Selecciona “Ver todos” Ingresa a “Pagar servicio o impuesto” Elige “Nuevo” Selecciona “CDMX” Captura la línea de captura Introduce el monto indicado en tu recibo Selecciona la tarjeta o producto con el que realizarás el pago Elige la opción de usar Puntos BBVA, si está disponible Revisa cuántos puntos se utilizarán y cuánto dinero quedará por cubrir Confirma la operación mediante el token móvil

La clave está en revisar cuidadosamente la pantalla previa a la confirmación. Ahí podrás saber exactamente cómo quedará distribuido el pago entre puntos y tarjeta.

¿BBVA dará puntos nuevos por pagar impuestos?

La nueva función permite utilizar los Puntos BBVA que ya tienes acumulados, pero el anuncio del banco no establece que pagar predial, agua o tenencia mediante esta opción genere automáticamente nuevos puntos.

La acumulación depende de las condiciones de cada tarjeta y de las reglas del programa de recompensas.

Por eso, la ventaja principal de esta actualización está en aprovechar los puntos existentes para reducir el monto que debes pagar.

¿Necesito vivir en CDMX para utilizar este beneficio?

Lo que importa es tener una obligación fiscal o de servicios correspondiente a la Ciudad de México y contar con una línea de captura válida. El propio anuncio de BBVA señala que la función puede utilizarse aunque el cliente resida fuera de la capital.

Esto abre la puerta a personas que, por ejemplo, viven en otro estado pero mantienen una propiedad o un vehículo registrado en la CDMX.