Concierto de Shakira en el Zócalo CDMX 2026: horarios y dónde ver la transmisión en vivo

Concierto de Shakira en vivo desde el Zócalo capitalino Fotoarte: La Crónica

Este domingo 1° de marzo de 2026 no es un día cualquiera para la Ciudad de México, ya que Shakira ha decidido regalarle a la capital mexicana uno de los eventos musicales más esperados del año: un concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, en el corazón del Centro Histórico.

La presentación forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira internacional de la artista que ha recorrido escenarios alrededor del mundo. Sin embargo, esta fecha en la Plaza de la Constitución adquiere una dimensión especial: no solo porque el acceso es libre, sino porque se espera que miles de personas lleguen desde primera hora para asegurar un lugar en este magno encuentro musical.

¿A qué hora empieza y cuánto dura el concierto?

El concierto de Shakira está programado para iniciar a las 20:00 horas (8:00 p.m.) del domingo 1 de marzo de 2026, según el anuncio oficial de las autoridades capitalinas y también confirmado por diversos medios.

Aunque la duración final puede variar ligeramente según el repertorio y la dinámica de la presentación, se estima que el espectáculo tendrá una extensión de aproximadamente una hora y media a dos horas, lo que significa que podría estar concluyendo alrededor de las 21:30 o 22:00 horas esa misma noche.

¿Dónde ver el concierto si no entras al Zócalo?

La afluencia estimada de asistentes es tan grande que las autoridades capitalinas han instalado pantallas gigantes en puntos alternos al Zócalo para que quienes no puedan acceder al área principal puedan ver y escuchar el concierto en vivo desde ubicaciones cercanas pero más cómodas. Algunas de las ubicaciones confirmadas incluyen:

Avenida 20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

Avenida Juárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Estas zonas no solo transmitirán la presentación con audio y video en tiempo real, sino que contarán con servicios de seguridad y asistencia para una experiencia colectiva pero segura.

¿En dónde transmitirán en vivo el concierto de Shakira?

Además, si prefieres disfrutar del concierto desde casa o desde tu dispositivo móvil, diversas transmisiones en línea estarán disponibles a través de las plataformas oficiales de Shakira y medios asociados, lo que permite a fans en México y en el extranjero seguir el evento sin moverse del sofá.

Horarios del Metro, opciones de transporte y cierres viales

Debido al carácter masivo del evento y al cierre de vialidades en el Centro Histórico, el servicio de transporte público en la Ciudad de México operará con horarios extendidos y ajustes para facilitar la llegada y regreso del público.

Por ejemplo:

Metro CDMX abrirá desde las 07:00 horas y extenderá el servicio en varias líneas hasta la 01:00 a.m. del lunes 2 de marzo (especialmente Líneas 1, 2 y 9).

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 estará cerrada todo el día, por lo que se recomienda utilizar estaciones alternas como Bellas Artes, Pino Suárez o Isabel la Católica para acercarse a la plancha central.

El Metrobús y Trolebús también ajustarán horarios para apoyar la movilidad.

Además, hay cierres viales previstos en calles como 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo y Avenida Juárez, por lo que planear rutas alternas y llegar con anticipación es altamente recomendable.