¿Qué se conmemora hoy 1 de marzo? Día de la Cero Discriminación y otras efemérides clave (Imagen generada con IA)

El 1 de marzo está marcado en el calendario por una fecha que invita a la reflexión global: el Día de la Cero Discriminación. La jornada busca visibilizar las desigualdades que aún enfrentan millones de personas y promover el respeto a la dignidad humana.

Además de esta conmemoración, la fecha reúne otras efemérides internacionales, hechos históricos relevantes y celebraciones religiosas que le dan un significado especial al inicio del tercer mes del año.

¿Por qué se celebra el Día de la Cero Discriminación el 1 de marzo?

El Día de la Cero Discriminación tiene como objetivo fomentar la igualdad ante la ley y en la vida cotidiana, sin importar género, edad, origen, orientación sexual, condición social o creencias. La iniciativa promueve entornos inclusivos donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

La conmemoración también pone el foco en problemáticas estructurales como la pobreza extrema y la falta de acceso a vivienda digna y servicios básicos. El mensaje central es claro: ninguna forma de exclusión debe ser tolerada en sociedades que buscan justicia y desarrollo sostenible.

¿Qué otras efemérides y hechos históricos se recuerdan hoy?

El 1 de marzo también se celebra el Día Mundial de los Pastos Marinos, el Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, el Día Mundial de la Protección Civil, el Día Internacional de la Silla de Ruedas y el Día Mundial del Cumplido. Cada uno de estos llamados busca generar conciencia en distintos ámbitos sociales y ambientales.

En el plano histórico, la fecha coincide con el nacimiento del compositor Frédéric Chopin en 1810 y con el lanzamiento, en 1973, del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, considerado uno de los discos más influyentes de la música contemporánea. Además, el santoral católico recuerda principalmente a San David de Gales, monje y obispo del siglo VI.