Calendario marzo 2026: ¿Qué días se conmemoran y son feriados en México?

Calendario marzo 2026; Días feriados Calendario marzo 2026; Días feriados (Pixabay)

Marzo es un mes lleno de bastantes motivos para celebrar, desde la llegada de la primavera hasta las conmemoraciones históricas. Hay fechas que no deben salir del radar especialmente para conocer los días de descanso y pago doble.

A pesar de las múltiples fechas destacables, marzo solo cuenta con un día obligatorio de descanso por ley, además de un periodo libre para los estudiantes.

Se trata de la conmemoración al natalicio de Benito Juárez (16 de marzo), aunque la fecha oficial del nacimiento del “Benemérito de las Américas” es el 21 de Marzo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) recorre el descanso al tercer lunes de marzo.

¿Que otras efemérides tiene el mes de marzo?

También existen otras fechas importantes que aunque no marquen un día no laboral, valen la pena ser destacadas.

Viernes 20 de marzo: Inicio de la Primavera

Aunque no es un día de descanso oficial, es una fecha culturalmente relevante ya que en México, miles de personas visitan zonas arqueológicas como Teotihuacán o Chichén Itzá para “recargarse de energía” durante el equinoccio.

​El lunes 23 de marzo: Inicio de vacaciones de Semana Santa (SEP)

Para los estudiantes de educación básica, marzo marca el inicio de las primeras vacaciones del año.

Domingo 08 de Marzo: Dia internacional de la mujer trabajadora.

En esta fecha se honra la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, el sufragio femenino y mejores condiciones laborales. No es una fecha de celebración sino un día para visibilizar las brechas de género que aún existen. Las escuelas y oficinas funcionan regularmente, aunque suelen realizarse marchas y eventos conmemorativos

¿Que aspectos debo considerar si trabajo en un día feriado?

El 16 de marzo es el único del mes establecido como un día obligatorio de descanso por ley y según lo que describe el artículo 75 de la LFT, la persona a la que se le solicite laborar ese día tiene derecho a que se le pague su salario diario normal más el doble, es decir, pago triple.

Respecto a los días jueves y viernes santo (2 y 3 de abril en 2026) no son feriados obligatorios, pero muchas empresas otorgan esos días por tradición, sin embargo la empresa no tiene obligación de hacer pagos extras.