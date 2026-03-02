Resultados oficiales de la Quiniela PROGOL 2322: quiénes acertaron en el sorteo del fin de semana

Resultados quiniela PROGOL 2320 Fotoarte: La Crónica

Ya se dieron a conocer los resultados de la Quiniela PROGOL 2320, el popular juego de pronósticos deportivos que mueve pasión, expectativas y millones entre apostadores de todo el país.

En esta nota te contamos quiénes acertaron, cómo quedaron los resultados correspondientes y qué es lo que más llamó la atención en esta edición de PROGOL.

¿Qué es la Quiniela PROGOL?

La Quiniela PROGOL es un sistema de apuestas deportivas basado en pronosticar resultados de una selección de partidos oficiales. Los participantes deben indicar si cada juego terminará en victoria del equipo local, empate o triunfo del visitante. Cuantos más resultados correctos tenga un boleto, mayor será la posibilidad de ganar un premio acumulado que, dependiendo de la cantidad de aciertos y de la bolsa acumulada, puede alcanzar sumas significativas.

PROGOL ha cobrado relevancia no solo por lo económico, sino porque estimula la atención de miles de aficionados por partidos que quizá no siguen de forma habitual. Su naturaleza simple de pronóstico y la posibilidad de compartir experiencia con amigos hace que la quiniela sea más que un juego: es una tradición dominical.

Resultados de la Quiniela PROGOL 2322

Para todos los participantes que apenas van a corroborar los resultados del PROGOL 2320, la tabla de resultados quedó de la siguiente manera:

Juárez vs Atlas: L

Tijuana vs Pumas: E

Toluca vs Guadalajara: L

Monterrey vs Cruz Azul: V

Águilas vs Tigres: V

Rayo Vallecano vs Athlético de Bilbao: E

Girona vs Celta: V

Torino vs Lazio: L

Roma vs Juventus: E

Paris FC vs Niza: L

Utrecht vs AZ Alkmaar: L

Casa Pia vs Moreirense: E

Orlando vs Miami: V

Rangers vs Celtic: E

Resultados Progol Revancha 2322

San Luis vs Puebla: V

León vs Necaxa: L

Arsenal vs Chelsea: L

Sassuolo vs Atalanta: L

Genk vs Gent: L

Houston vs Los Ángeles: V

San Diego vs ST. Louis: L