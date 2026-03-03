Estos son los nuevos lineamientos que debe cumplir Ticketmaster para la venta de boletos en conciertos en México

Luego de múltiples quejas por cobros extra, cancelaciones y boletos duplicados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estableció nuevos lineamientos para la venta de boletos en conciertos y eventos masivos, orillando a empresas como Ticketmaster México a alinearse con estas disposiciones.

Más transparencia, menos sorpresas al momento de pagar y reglas más estrictas para proteger a los consumidores. En La Crónica de Hoy te contamos qué cambia y cómo impactará en la compra de entradas para tus artistas favoritos.

¿Qué dicen los nuevos lineamientos de Profeco para la venta de boletos?

La Profeco publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de obligaciones dirigidas a boleteras y organizadores de eventos masivos.

Estos lineamientos buscan establecer reglas claras en aspectos clave como:

Información completa y visible sobre precios finales

Desglose obligatorio de cargos por servicio

Condiciones claras en caso de cancelación o cambio de fecha

Mecanismos para evitar la duplicidad o falsificación de boletos

Reglas específicas frente a la reventa

La intención es fortalecer los derechos del consumidor en un mercado que mueve millones de pesos cada año y que ha estado bajo la lupa por prácticas poco claras.

Los cambios que impactarán directamente a quienes compran boletos

Precios más transparentes

Uno de los puntos centrales es que el precio total del boleto deberá mostrarse de forma clara desde el inicio del proceso de compra. Esto incluye cargos por servicio, comisiones y cualquier tarifa adicional.

La práctica de anunciar un precio atractivo y descubrir un monto mayor al finalizar la transacción queda bajo revisión estricta. La meta es que el consumidor sepa exactamente cuánto va a pagar antes de confirmar la compra.

Reglas claras ante cancelaciones o cambios

Si un concierto se cancela o cambia de fecha, las empresas deberán informar de manera oportuna los procedimientos de reembolso, plazos y condiciones.

Los lineamientos obligan a establecer mecanismos ágiles para la devolución del dinero cuando el evento no se realice, evitando procesos largos o ambiguos que generen incertidumbre.

Combate a la reventa irregular

Otro de los focos es la reventa de boletos. Las nuevas disposiciones buscan que las plataformas implementen medidas tecnológicas y administrativas que reduzcan prácticas abusivas, como la compra masiva automatizada y la duplicación de entradas.

Ticketmaster México se alinea con las nuevas reglas

Tras la publicación de los lineamientos, Ticketmaster México informó que ajustará sus procesos para cumplir con las disposiciones establecidas por Profeco.

Esto implica revisar la manera en que se muestran los precios, reforzar la información al consumidor y adaptar sus políticas de operación para eventos masivos. La empresa opera una parte significativa del mercado de venta de boletos en México, por lo que su alineación representa un movimiento relevante para la industria del entretenimiento.

¿Qué significa esto para los conciertos a partir de 2026?

Con una cartelera cada vez más ambiciosa y la llegada constante de giras internacionales, el mercado de conciertos en México mantiene un ritmo intenso. Los nuevos lineamientos no frenan esa dinámica, pero sí redefinen las reglas del juego.

Para el público, el cambio se traduce en:

Mayor claridad en la compra

Más herramientas para exigir reembolsos

Información obligatoria y verificable

Protección ante prácticas abusivas

Para las boleteras y promotores, representa la necesidad de ajustar plataformas digitales, contratos y procesos internos.

Derechos del consumidor en eventos masivos: lo que debes saber

Si planeas comprar boletos próximamente, es importante tener presentes algunos puntos:

Exige que el precio final esté claramente especificado

Conserva comprobantes y confirmaciones electrónicas

Revisa las políticas de cancelación antes de pagar

En caso de irregularidades, puedes presentar queja ante Profeco

La autoridad ha reiterado que estos lineamientos buscan garantizar certeza jurídica y transparencia en un sector donde la emoción del espectáculo no debe eclipsar los derechos básicos del consumidor.

Un cambio real para la industria del entretenimiento en México

La publicación de estos lineamientos marca un parteaguas en la venta de boletos para conciertos masivos. La regulación exige y facilita equilibrar la experiencia de compra.