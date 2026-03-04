Converse x Hello Kitty and Friends: cuándo es el lanzamiento, dónde conseguirlos y cuánto costarán los tenis kawaii

Las reconocidas marcas Converse y Sanrio anunciaron la colección de edición limitada llamada "Converse x Hello Kitty and Friends", que toma la silueta de los clásicos Chuck Taylor All Star y les da un giro lleno de color, personalidad y estética kawaii inspirada en Hello Kitty y sus amigos más queridos.

Esta colaboración no solo busca hacer lucir el calzado, también representa una mezcla estratégica entre dos poderosos mundos: el legado en la moda urbana de Converse y la herencia e influencia de Sanrio.

Lo que debes saber de los diseños

En la colección encontrarás modelos que van desde las clásicas botas altas hasta versiones de corte bajo en talla infantil, niño y adulto.

Todos los sneakers están diseñados con prints de personajes como My Melody, Kuromi y Cinnamoroll, en tonalidades pastel y con gráficos en patrones divertidos.

Algunos diseños fusionan patrones de cuadros tipo gingham, otros se inclinan por paletas celestes o blancas saturadas de ilustraciones, lo que les da versatilidad: puedes usarlos para un look casual o como pieza statement dentro de tu outfit.

Converse x Hello Kitty and Friends

La colección contará con:

Handbag

Bolsa tote

Dos modelos de hoodie

Ocho modelos de playeras

Cinco modelos de llaveros

Dos modelos de mochila GO2

Dos modelos de Chuck Taylor para infante

Dos modelos de Chuck Taylor en bota para niño

Un modelo de Chuck Taylor corto para mujer

Cuatro modelos de Chuck Taylor tipo bota para mujer

Edición limitada y exclusividad

El formato de edición limitada es una estrategia que ambas marcas han manejado con anterioridad y que además responde a una tendencia del mercado de sneakers donde la escasez impulsa conversación digital y demanda inmediata.

El poder del cobranding en una entre dos monstruos del juego

Cuando marcas con identidades tan fuertes como Converse y Sanrio colaboran, no solo suman audiencias, sino que multiplican su impacto cultural. Converse aporta décadas de relevancia en la moda urbana y el streetwear, mientras que Hello Kitty ofrece una narrativa que conecta con generaciones completas.

En un mundo donde el contenido se mueve a gran velocidad, alianzas como esta permiten a las marcas entrar en conversaciones globales, generar coleccionismo y posicionarse en tendencias como la nostalgia noventera.

Expectativas y lanzamiento

Aunque la fecha exacta de venta puede variar por región, se espera que la colección esté disponible en tiendas Converse y puntos selectos a partir de marzo de 2026. Por el momento, la tienda online en México ya tiene una pestaña de registro para mantenerte al tanto del lanzamiento.

El costo exacto hasta ahora es desconocido, pero es posible que algunos modelos de Chuck Taylor superen los $2,500 pesos al tratarse de una edición especial.