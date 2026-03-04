Esto es todo lo que tienes que hacer para conseguir GRATIS el balón Trionda del Mundial 2026 x McDonald’s

Balón Trionda mini en McDonald's La cadena de comida rápida se unió a la máxima fiesta del fútbol al incluir el Balón Trionda en sus promociones de este año.

El inicio de la Copa Mundial 2026 ya se siente cada vez más cerca. Y las marcas ya comienzan a jugar su partido por los elementos y figuras conmemorativas en torno al evento deportivo.

Esta vez, McDonald’s lanzó una promoción que tiene a los fans como locos: está regalando el mini balón oficial Trionda, el diseño a escala del que acompañará al torneo más esperado del planeta.

Sí, leíste bien. No es un balón cualquiera. Es el modelo oficial del Mundial y en La Crónica de Hoy, te diremos cómo lo puedes conseguir completamente gratis.

¿Cómo conseguir el balón Trionda GRATIS en McDonald’s?

La mecánica es sencilla: para llevarte el balón Trionda de McDonald’s, necesitas acumular 8,000 puntos dentro de la aplicación oficial de la marca.

¿Cómo se acumulan los puntos en la App de McDonald’s?

Cada compra suma. Desde tu combo favorito hasta un helado sencillo. Todo lo que compres a través de la app va acumulando puntos en tu perfil.

Una vez que alcanzas los 8,000 puntos, puedes canjearlos por el minibalón sin pagar nada adicional. No hay truco oculto ni letra chiquita misteriosa. Es una recompensa por usar la aplicación y mantenerte activo dentro del programa.

La clave aquí es la constancia. Si eres de los que constantemente consumen por la app, probablemente estés más cerca de lo que crees.

Paso a paso para canjear el balón Trionda en la app

Cuando ya tengas los puntos necesarios, el proceso es directo:

Revisa cuántos puntos has acumulado en el apartado correspondiente de la app

Selecciona el balón Trionda dentro del catálogo de recompensas

Elige la opción Pick Up y escoge la sucursal más cercana para recogerlo

Después solo queda ir por él al restaurante elegido. Sin filas eternas ni compras adicionales obligatorias.

¿Hasta cuándo estará disponible la promoción?

La promoción del balón oficial Trionda del Mundial 2026 estará disponible desde el 3 de marzo y hasta el 16 de marzo de 2026.

El minibalón Trionda se perfila como una pieza de colección clave para los fans, coleccionistas y amantes del futbol que quieren tener un pedacito del torneo antes de que ruede oficialmente.