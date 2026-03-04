¿Ya encontraron el One Piece?: fans aseguran tener las pistas para localizar el cofre con el mayor secreto de la serie

Pistas del paradero del One Piece Después de que Eiichirō Oda enterrara el secreto del One Piece en el fondo del mar, los fanáticos no tardaron en iniciar su propia Gran Era de los Piratas; las primeras pistas del paradero salen a la luz...

En la historia escrita e ilustrada por Eiichirō Oda, un temible y poderoso pirata incita a la humanidad a lanzarse a los mares en búsqueda de su gran tesoro, el One Piece, un elemento que se ha mantenido en el misterio absoluto por casi dos décadas desde el inicio del manga y que, finalmente, podría ver la luz de la manera más ‘canon’ posible.

El martes 3 de marzo, el creador de este popular manga y posterior anime, puso en papel por vez primera el secreto guardado en su mente durante años: ¿qué es el One Piece?, el cual resguardó en un cofre de tesoro que fue llevado al fondo del mar, sin dar mayor información respecto a su localización.

Sin embargo, de la misma forma en la que la humanidad en la historia ficticia se lanzó al océano en búsqueda del tesoro más grande de todos los tiempos, los fanáticos de One Piece pusieron manos a la obra y han comenzado a dar con las primeras pistas del paradero del tesoro oculto por Eiichirō Oda.

¿Por qué Eiichirō Oda escondió el One Piece en el fondo del mar?

Recientemente se dio a conocer que One Piece, el manga escrito por Eiichirō Oda y publicado en el año 1997, rompió el récord mundial como el cómic/libro más vendido, triunfando sobre historias emblemáticas del sector como Harry Potter y Superman, superando las 600 millones de copias vendidas alrededor del mundo.

En conmemoración a este importante evento, el mangaka publicó un video en el que reveló que ha escrito, por primera vez desde su creación, qué es el One Piece en un trozo de papel que resguardó dentro de un cofre del tesoro que llevó 651 metros bajo el mar, acto que sus fans alabaron al “hacer canon” la búsqueda por el One Piece que Gold Roger incitó en la historia.

Sin embargo, aunque Eiichirō Oda es el único que posee un localizador con la posición exacta de su tesoro, cientos de fanáticos y fanáticas alrededor del mundo han comenzado a descifrar las escasas pistas del video conmemorativo para descifrar el paradero del One Piece.

¿Cuáles son las pistas halladas sobre el paradero del One Piece?

De acuerdo con la información difundida en la red social Reddit, los y las fans señalan diversos detalles que lograron captar del video conmemorativo, expandiendo su búsqueda hacia las primeras posibles localizaciones en el que el One Piece pudo ser hundido.

Pista 1: Localización

Está en territorio japonés y, debido a que es ilegal arrojar objetos al océano, Oda debió recibir un permiso de la Guardia Costera Japonesa, lo cual es respaldado por las franjas rojo y azul en el barco del video conmemorativo, ya que son los colores de la guardia costera de Japón, además de la mención JAMSTEC (Agencia Japonesa para Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestre) en la descripción del video oficial.

Pista 2: Dirección

En el video conmemorativo, no se puede ver tierra desde el punto de caída al mirar al suroeste.

Tomando en cuenta que el sol se pondría a las 4:00 PM al suroeste, pero la toma de ángulo alto no muestra tierra en el horizonte, significaría que la costa debería estar detrás de la grabación, al noroeste, tomando en cuenta la altura aprozimada de 30-50 km del dron que grabó el barco transportando el One Piece.

Pista 3: Profundidad

En el video, Oda adelantó que el secreto fue hundido 651 metros bajo el mar, una profundidad ideal donde los sedimentos no se alteran con frecuencia.

Con el secreto del One Piece sobre un sedimento fino limoso, no será arrastrado por las fuertes corrientes de fondo y permanecerá en su sitio para quien sea que desee hallarlo.

Pero, ¿cuál es el sitio? Tomando en cuenta lo anterior, la mejor apuesta del paradero del One Piece señala a la Bahía Suruga, Shizuoka, la cual es cercana a la ciudad de Tokio donde Eiichirō Oda vive.

¿Qué piensan hacer los fans cuando encuentren el One Piece?

A pesar de la emoción que este evento ha causado a menos de 24 horas desde su publicación, la opinión ya se ha dividido entre los grupos de fanáticos y fanáticas de esta historia de piratas.

Aunque existen personas que no pueden esperar para conocer el mayor secreto del manga, existe una parte que aún desea mantener viva la incertidumbre y conocer el misterio detrás del One Piece hasta el final que Eiichirō Oda comparta con el mundo al finalizar la aventura de Monkey D. Luffy.

“Si encontramos el One Piece, voto por destruirlo. Como en la Estampida”, declaró la cuenta detrás de la investigación de estas pistas, haciendo referencia a una de las películas más populares del anime, One Piece Stampede del 2019.