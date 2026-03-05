Así defraudan ahora en el Centro de la CDMX: terraza cobra 20% al consumo por “vista turística”… y además pide propina

Comensales denuncian terraza del Centro Histórico por cobrar 20% extra al consumo y la propina por “vista turística” en CDMX

El Zócalo de la Ciudad de México no solo es uno de los espacios más emblemáticos del país; también es un imán para turistas que buscan comer con una vista privilegiada hacia la plaza pública más famosa de México. Sin embargo, recientemente varios restaurantes con terraza centralizados en dicho espacio han quedado en el ojo del huracán por una práctica abusiva.

En redes sociales se volvió viral un video que muestra cómo un comensal le aclara a la trabajadora de una terraza en algún edificio del Centro Histórico de la CDMX, que no pagará propina debido al cobro de un cargo extra del 20% por “vista turística” al momento de entregar la cuenta.

El detalle encendió el debate en redes sociales por quienes aseguran que la terraza tiene el derecho de cobrar por el privilegio de su espacio; algunos más consideran que el cobro por “vista turística” debería estar incluido en el costo de los prodctos, mientras que para muchos otros, la sorpresa fue descubrir que contemplar el paisaje urbano del Zócalo tiene un costo adicional casualmente cercano al mundial.

¿Cómo funciona el cobro por “vista turística”?

Según la información que circula en redes y testimonios de clientes, el cargo aparece en el ticket como un porcentaje adicional sobre el consumo total y aparte de la propina por servicio sugerida del 15%.

En otras palabras, si una mesa decide sentarse en la terraza con vista directa al Zócalo capitalino, el restaurante aplica automáticamente un incremento del 20%.

Este concepto ha sido bautizado por algunos usuarios como una especie de “tarifa panorámica”. El problema, señalan varios clientes, es que el cobro no siempre se explica con claridad desde el inicio, lo cual ha sido considerado como embaucamiento.

En algunos casos, los comensales aseguran que solo descubren el recargo cuando llega la cuenta, lo que genera sorpresa y molestia.

El video viral en redes

La polémica comenzó cuando un visitante compartió un video mostrando su cuenta en un restaurante con terraza en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En el recibo aparecía un cargo identificado como “vista turística”, equivalente al 20% del total.

El clip se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios comenzaron a opinar sobre la medida por considerarla una práctica poco transparente.

“¡Nueva estafa en las terrazas del Zócalo! Ya no les permiten cargar propina a la fuerza, así que ahora cobran 20% extra por ‘vista turística’ al Palacio Nacional. ¿La vista del Zócalo es gratis para todos menos para el que paga la cuenta? Puro abuso descarado en el corazón de… pic.twitter.com/m8M8aqOd5I — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 5, 2026

Restaurantes con vista al Zócalo, una experiencia muy cotizada

No es ningún secreto que comer frente al Zócalo capitalino es una experiencia muy buscada. Desde lo alto de las terrazas se puede observar la bandera monumental ondeando sobre la plaza, la fachada de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional.

Este panorama convierte a las terrazas en uno de los espacios más demandados por visitantes nacionales y extranjeros. Por ello, algunos establecimientos han encontrado en la ubicación un valor agregado que influye directamente en el precio de la experiencia.

El debate sobre los precios en zonas turísticas

El caso del cobro del 20% por vista turística en terrazas del Zócalo también abrió un debate más amplio: ¿hasta dónde es válido cobrar más por la ubicación?

En destinos turísticos del mundo, pagar más por una mesa con vista privilegiada no es extraño. Restaurantes frente al mar, miradores o terrazas panorámicas suelen tener precios más elevados.

La diferencia, de acuerdo con muchos usuarios, es que esos costos normalmente están reflejados en el menú o se informan desde el principio.

En el caso de las terrazas del Centro Histórico de la CDMX, el reclamo principal gira alrededor de la transparencia en el cobro.

Consumidores piden mayor claridad en los cobros

Tras la viralización del video, varios consumidores señalaron la importancia de que los restaurantes informen claramente cualquier cargo adicional antes de que los clientes se sienten a la mesa.

Para quienes visitan el Zócalo de la Ciudad de México, la recomendación que circula en redes es sencilla: revisar el menú, preguntar por posibles cargos adicionales y verificar la cuenta antes de pagar.

Ante cualquier tipo de inconformidad, recuerda que puedes pedir asesoría o levantar una denuncia ante la Profeco.