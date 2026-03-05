La Casa de Bluey llega a Perisur en CDMX: horarios, precio y dónde comprar los boletos para disfrutar de la experiencia inmersiva que está conquistando familias

La fiebre por Bluey, la serie animada que conquistó a millones de familias en todo el mundo, ahora da un salto fuera de la televisión para convertirse en una aventura interactiva en la Ciudad de México.

“La Casa de Bluey” llega a la capital con un formato que no es un show, es una experiencia inmersiva que invita a niños y adultos a recorrer los espacios más emblemáticos del hogar de la famosa familia de Pastores Australianos Ganaderos.

Después de ser un éxito en Chile, México se convierte en el siguiente destino latinoamericano en recibir esta propuesta familiar que combina entretenimiento y tecnología para transportar a los visitantes directamente al universo de la serie de la perrita azul.

La experiencia instalada en Perisur, invita a los asistentes a caminar por la casa a escala de Bluey y su familia mientras participan en una misión llena de juegos, pistas y momentos diseñados para disfrutar en familia.

Un recorrido por la casa de Bluey con retos y aventuras

El un circuito interactivo que recrea fielmente los espacios del hogar donde viven Bluey, su hermana Bingo y sus papás con una misión de suma importancia para la menor de la jauría.

La aventura se inspira en dos episodios muy queridos por los fans de la serie: “Chickenrat” y “Easter”. A partir de estas historias, los visitantes se convierten en parte del juego.

La misión: encontrar a Floppy y los huevos de Pascua

El momento comienza en una pequeña sala de cine dentro de la casa. Ahí se proyecta un breve video con datos curiosos y trivias sobre la serie, que sirve como introducción antes de iniciar la aventura.

En el recorrido, los asistentes ayudarán a Bingo a encontrar a Floppy, su juguete favorito, el cual se ha perdido en algún lugar de la casa. Al mismo tiempo, también deberán seguir pistas para descubrir los huevos de Pascua escondidos, una dinámica que mantiene activos a todos los participantes.

Para lograrlo, niños y adultos atraviesan una serie de habitaciones diferentes, cada una recreada con gran detalle para que parezca salida directamente de la serie animada.

Tecnología, juego y escenarios perfectos para fotos

La experiencia no solo se limita a caminar por escenarios. Cada espacio integra distintos recursos sensoriales proyectados en el piso, paredes y hasta arena que convierten la visita en un recorrido dinámico y visualmente sorprendente.

Entre los elementos que forman parte del evento destacan:

Proyecciones visuales y mapping

Efectos de sonido de alta definición

Iluminación temática

Guías interactivos

Dinámicas de juego para toda la familia

Todo está diseñado para activar los cinco sentidos y permitir que los visitantes se sientan dentro del mundo de Bluey.

Así son las habitaciones dentro de La Casa de Bluey

El circuito lleva a los visitantes por diferentes espacios que forman parte del hogar de la familia Heeler. Cada habitación tiene una ambientación especial que recrea los escenarios más conocidos del programa.

Entre los lugares que se pueden explorar destacan:

La cocina familiar

La sala de juegos

Los patios de la casa

La oficina de Bandit, el papá de Bluey

Otros espacios interactivos del hogar

Cada zona tiene iluminación especial y elementos pensados para que los visitantes puedan tomar fotografías y compartirlas en redes sociales, algo que se ha vuelto parte esencial de este tipo de experiencias.

Un evento familiar pensado para todas las edades

De acuerdo con los organizadores, la experiencia busca algo que pocas propuestas de entretenimiento logran: integrar a toda la familia en una misma actividad.

El proyecto fue desarrollado para que tanto niños como adultos puedan participar activamente en la historia, resolver pistas y explorar los escenarios juntos.

¿Cuánto cuesta entrar a La Casa de Bluey en CDMX?

La experiencia se encuentra en Centro Comercial Perisur, uno de los complejos comerciales más grandes del sur de la capital.

Ubicación: Centro Comercial Perisur Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, Ciudad de México

Centro Comercial Perisur Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, Ciudad de México Duración del recorrido: 1 hora con 15 minutos aproximadamente

1 hora con 15 minutos aproximadamente Precio de boletos: Desde $320 pesos , dependiendo del día y horario.

Desde , dependiendo del día y horario. Horarios: De 9:00 de la mañana a 7:30 de la noche

De Edades: Apta para todas las edades

Apta para Accesibilidad: El recorrido es accesible para personas con movilidad reducida

Los boletos pueden adquirirse en línea o directamente en las taquillas instaladas en el centro comercial.