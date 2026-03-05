Pokémon Pokopia llega a Nintendo Switch 2: ¿qué es y por qué cambia la forma de jugar la saga?

Pokémon Pokopia El nuevo videojuego de la franquicia Pokémon propone una experiencia distinta a la tradicional: en lugar de combates y capturas, apuesta por la exploración, la construcción y la convivencia con las criaturas

La saga Pokémon, creada hace tres décadas por el diseñador japonés Satoshi Tajiri, suma una nueva entrega con un enfoque diferente. El videojuego Pokémon Pokopia ya está disponible desde este 5 de marzo para Nintendo Switch 2 y plantea una experiencia centrada en la reconstrucción de un mundo devastado, dejando de lado las batallas que caracterizaron a generaciones de jugadores.

El nuevo título propone una dinámica de juego basada en la exploración, la creatividad y la convivencia con las criaturas, en un universo donde los humanos prácticamente han desaparecido y el hábitat natural de los Pokémon debe recuperarse desde cero.

Un mundo sin humanos: ¿Cómo se jugará Pokémon Pokopia?

En Pokémon Pokopia el jugador controla a Ditto, un Pokémon conocido por su capacidad de transformación, que en esta historia adopta apariencia humana para iniciar una aventura en un territorio desolado.

El objetivo principal consiste en devolver la vida al lugar. Para lograrlo, el jugador deberá reunir materiales, fabricar herramientas, crear viviendas y desarrollar espacios donde los Pokémon puedan vivir.

Durante el recorrido será posible plantar semillas, regar cultivos, crear vegetación, construir canales de agua desde manantiales de montaña o levantar refugios para las criaturas.

Con el paso del tiempo, el paisaje árido se transforma en un entorno lleno de vida y color.

Un juego que cambia las batallas por la creatividad

Una de las principales diferencias de Pokopia respecto a otros títulos de la saga es la ausencia de combates.

En este juego no hay entrenadores rivales, equipos enemigos ni capturas tradicionales. La dinámica gira en torno al descubrimiento, la cooperación y la empatía con los Pokémon.

Cada criatura tiene habilidades específicas que ayudan en tareas como trabajar la madera, fundir metales, generar electricidad o modificar el terreno. La interacción con ellas permite reconstruir el mundo paso a paso.

El sistema de construcción por bloques recuerda a mecánicas de Minecraft, mientras que el ritmo relajado y la convivencia con personajes evoca juegos como Animal Crossing o Dragon Quest Builders.

¿Cuál es la duración del juego y contenido adicional de Pokémon Pokopia?

Completar la historia principal puede tomar entre 20 y 40 horas, dependiendo del estilo de juego de cada persona.

Sin embargo, alcanzar el 100 por ciento del contenido puede duplicar ese tiempo o incluso más, ya que implica completar la Pokédex, desbloquear todas las recetas y obtener todos los objetos disponibles.

Incluso después de terminar la historia principal, el juego mantiene actividades adicionales para seguir explorando el mundo.

Eventos especiales dentro del juego

Además de la campaña principal, Pokopia contará con eventos temporales dentro del juego.

El primero de ellos se titula “Más semillas para Hoppip” y estará disponible del 9 de marzo de 2026 a las 20:00 UTC hasta el 24 de marzo a las 19:59 UTC.

Durante este periodo los jugadores podrán encontrar semillas especiales y hacer amistad con Hoppip, el Pokémon conocido como “Diente de León”. También será posible atraer a sus evoluciones, Skiploom y Jumpluff, si se crean hábitats adecuados.

Estos Pokémon solo aparecerán durante el evento y únicamente en vecindarios donde ya se haya reconstruido el Centro Pokémon. El evento tampoco estará disponible en las llamadas Islas Nube.

Juego cooperativo y mundo compartido

Pokémon Pokopia también incluye un modo cooperativo que permite jugar con hasta cuatro personas al mismo tiempo.

Los jugadores pueden compartir sus mundos, visitar las creaciones de otros usuarios y observar cómo interactúan entre sí los Pokémon que habitan en cada territorio.

Esta opción amplía la experiencia de construcción y permite desarrollar comunidades completas dentro del universo del juego.