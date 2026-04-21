Ofertas del Martes y Miércoles del Campo 21 y 22 de abril 2026 en Soriana Ofertas del Martes y Miércoles del Campo 21 y 22 de abril 2026 en Soriana

La batalla por los mejores precios es constante, por lo que Soriana y su Martes y Miércoles del Campo son fuertes contendientes durante el 21 y 22 de abril. La cadena lanzó descuentos irresistibles con los que podrás surtir frutas, verduras y proteína.

Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo que sí valen la pena

La estrategia es contar con precios bajos en productos frescos que cambian cada semana. Esta edición llega con cifras que llaman la atención, especialmente en básicos de cocina.

Frutas y verduras

Cebolla blanca a $21.80 el kilo.

Plátano a $15.80 el kilo.

Melón Chino a $24.80 el kilo.

Fresa a $49.80 la charola de 454 g.

Toronja Sangría a $26.80 el kilo.

Aguacate Hass a $19.80 la malla con 50 Puntos Soriana Ya.

Sandía roja a $9.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Uva blanca sin semilla a $89.80 el kilo.

Zanahoria a $7.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Cilantro a $3.80 el manojo con 50 Puntos Soriana Ya.

Chayote sin espinas a $32.80 el kilo.

Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res 80/20 a $98.90 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $58.90 el kilo.

Pierna y Muslo de Pollo corte americano congelado a $28.90 el kilo.

Pollo entero fresco a $39.90 el kilo.

Chuleta ahumada de Cerdo a $119.00 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso congelada a $99.00 el kilo.

Filete de Salmón con piel Valley Foods Fresh a $328.00 el kilo.

Filete de Basa congelado a $67.90 el kilo.

Camarón coctelero chico congelado a $143.00 el kilo.

Posta de Basa a $64.90 el kilo.

Filete Tilapia sin Piel Valley Food Fresh a $74.90 el empaque de 500 g.

Robalo ración a $199.00 el kilo.

Mientras Soriana apuesta por su Martes y Miércoles del Campo, otras cadenas lanzan promociones similares como el “Martes de Frescura”. Sin embargo, esta semana los precios de Soriana destacan por su agresividad en productos clave como jitomate y cítricos.

El Martes y Miércoles del Campo Soriana 21 y 22 de abril 2026 no es solo una promoción: es una oportunidad para reorganizar cómo compras y hacer rendir tu dinero.