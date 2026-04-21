Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrerá: comparativa de mejores ofertas hoy 21 de abril

Ofertas en supermercados hoy 21 de abril

Este martes 21 de abril de 2026 cadenas como Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrera lanzaron promociones clave en productos básicos, frutas, verduras y artículos de despensa que pueden marcar la diferencia en el gasto semanal.

Este martes se concentran promociones en productos esenciales, principalmente dentro de campañas como el Martes y Miércoles del Campo y ofertas especiales por temporada. Por ello, en esta nota te presentamos los productos más baratos de cada una de estos supermercados.

Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrerá: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes hoy 21 de abril

Mejor precio en frutas y verduras

Mango Ataúlfo : $34.80/kg en Soriana

: $34.80/kg en Soriana Piña miel : $22.00/kg en Bodega Aurrerá y Walmart

: $22.00/kg en Bodega Aurrerá y Walmart Jitomate saladet : $53.80/kg en Soriana

: $53.80/kg en Soriana Cebolla blanca : $21.80/kg en Soriana

: $21.80/kg en Soriana Papaya : $26.90/kg en Chedraui

: $26.90/kg en Chedraui Sandía : $12.50/kg en Chedraui

: $12.50/kg en Chedraui Naranja : $26.50/kg en Bodega Aurrerá

: $26.50/kg en Bodega Aurrerá Manzana (roja / Granny / Gala) : $35.00/kg en Bodega Aurrerá

: $35.00/kg en Bodega Aurrerá Pera de Anjou : $46.50/kg en Bodega Aurrerá

: $46.50/kg en Bodega Aurrerá Melón (chino / amarillo) : $25.00/kg en Bodega Aurrerá

: $25.00/kg en Bodega Aurrerá Aguacate Hass (malla) : $19.90 en Chedraui

: $19.90 en Chedraui Lechuga romana : $12.50/pieza en Chedraui

: $12.50/pieza en Chedraui Col blanca : $16.90/kg en Chedraui

: $16.90/kg en Chedraui Plátano Chiapas : $21.00/kg en Bodega Aurrerá

: $21.00/kg en Bodega Aurrerá Mango Paraíso : $25.00/kg en Bodega Aurrerá

: $25.00/kg en Bodega Aurrerá Toronja: $32.00/kg en Bodega Aurrerá

Mejor precio en carnes y pescados

Pollo entero fresco : $38.90/kg en Soriana (mejor precio).

: $38.90/kg en Soriana (mejor precio). Pierna de cerdo con hueso: $58.90/kg en Soriana (mejor precio).

Tips para aprovechar al máximo las ofertas hoy

Antes de lanzarte al súper como si fuera final de temporada, toma nota:

Llega temprano: los productos más baratos se agotan rápido

Compara precios por kilo, no por pieza

Prioriza frutas y verduras de temporada

Planea tus comidas antes de comprar

Con esto, no solo ahorras, también realizarás compras inteligentes.