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Descubre las mejores ofertas en Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrera hoy 21 de abril de 2026. Ahorra en frutas, verduras y productos básicos

Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrerá: comparativa de mejores ofertas hoy 21 de abril

Por Fernando Huacuz
Ofertas en supermercados hoy 21 de abril

Este martes 21 de abril de 2026 cadenas como Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrera lanzaron promociones clave en productos básicos, frutas, verduras y artículos de despensa que pueden marcar la diferencia en el gasto semanal.

Este martes se concentran promociones en productos esenciales, principalmente dentro de campañas como el Martes y Miércoles del Campo y ofertas especiales por temporada. Por ello, en esta nota te presentamos los productos más baratos de cada una de estos supermercados.

Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrerá: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes hoy 21 de abril

Mejor precio en frutas y verduras

  • Mango Ataúlfo: $34.80/kg en Soriana
  • Piña miel: $22.00/kg en Bodega Aurrerá y Walmart
  • Jitomate saladet: $53.80/kg en Soriana
  • Cebolla blanca: $21.80/kg en Soriana
  • Papaya: $26.90/kg en Chedraui
  • Sandía: $12.50/kg en Chedraui
  • Naranja: $26.50/kg en Bodega Aurrerá
  • Manzana (roja / Granny / Gala): $35.00/kg en Bodega Aurrerá
  • Pera de Anjou: $46.50/kg en Bodega Aurrerá
  • Melón (chino / amarillo): $25.00/kg en Bodega Aurrerá
  • Aguacate Hass (malla): $19.90 en Chedraui
  • Lechuga romana: $12.50/pieza en Chedraui
  • Col blanca: $16.90/kg en Chedraui
  • Plátano Chiapas: $21.00/kg en Bodega Aurrerá
  • Mango Paraíso: $25.00/kg en Bodega Aurrerá
  • Toronja: $32.00/kg en Bodega Aurrerá

Mejor precio en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90/kg en Soriana (mejor precio).
  • Pierna de cerdo con hueso: $58.90/kg en Soriana (mejor precio).

Tips para aprovechar al máximo las ofertas hoy

Antes de lanzarte al súper como si fuera final de temporada, toma nota:

  • Llega temprano: los productos más baratos se agotan rápido
  • Compara precios por kilo, no por pieza
  • Prioriza frutas y verduras de temporada
  • Planea tus comidas antes de comprar

Con esto, no solo ahorras, también realizarás compras inteligentes.

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