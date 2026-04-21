Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrerá: comparativa de mejores ofertas hoy 21 de abril

Este martes 21 de abril de 2026 cadenas como Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrera lanzaron promociones clave en productos básicos, frutas, verduras y artículos de despensa que pueden marcar la diferencia en el gasto semanal.
Este martes se concentran promociones en productos esenciales, principalmente dentro de campañas como el Martes y Miércoles del Campo y ofertas especiales por temporada. Por ello, en esta nota te presentamos los productos más baratos de cada una de estos supermercados.
Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrerá: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes hoy 21 de abril
Mejor precio en frutas y verduras
- Mango Ataúlfo: $34.80/kg en Soriana
- Piña miel: $22.00/kg en Bodega Aurrerá y Walmart
- Jitomate saladet: $53.80/kg en Soriana
- Cebolla blanca: $21.80/kg en Soriana
- Papaya: $26.90/kg en Chedraui
- Sandía: $12.50/kg en Chedraui
- Naranja: $26.50/kg en Bodega Aurrerá
- Manzana (roja / Granny / Gala): $35.00/kg en Bodega Aurrerá
- Pera de Anjou: $46.50/kg en Bodega Aurrerá
- Melón (chino / amarillo): $25.00/kg en Bodega Aurrerá
- Aguacate Hass (malla): $19.90 en Chedraui
- Lechuga romana: $12.50/pieza en Chedraui
- Col blanca: $16.90/kg en Chedraui
- Plátano Chiapas: $21.00/kg en Bodega Aurrerá
- Mango Paraíso: $25.00/kg en Bodega Aurrerá
- Toronja: $32.00/kg en Bodega Aurrerá
Mejor precio en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90/kg en Soriana (mejor precio).
- Pierna de cerdo con hueso: $58.90/kg en Soriana (mejor precio).
Tips para aprovechar al máximo las ofertas hoy
Antes de lanzarte al súper como si fuera final de temporada, toma nota:
- Llega temprano: los productos más baratos se agotan rápido
- Compara precios por kilo, no por pieza
- Prioriza frutas y verduras de temporada
- Planea tus comidas antes de comprar
Con esto, no solo ahorras, también realizarás compras inteligentes.