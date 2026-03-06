Mini balón Trionda de Adidas es MUCHO más BARATO que el “gratis” de McDonald’s: esto es todo lo que debes saber sobre la comparativa

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial 2026 ya comenzó y, como suele ocurrir antes de cada torneo, los productos oficiales empiezan a invadir vitrinas, redes sociales y euforia entre los aficionados. Recientemente, uno de los más comentados es el mini balón Trionda, una versión de colección inspirada en el esférico oficial del torneo.

Este pequeño balón, tamaño 1, destaca por su diseño multicolor que representa a los tres países anfitriones del torneo: México, Estados Unidos y Canadá. Además, cuenta con un núcleo de espuma sólida que permite usarlo sin necesidad de inflarlo, lo que lo vuelve ideal como objeto decorativo o para jugar de forma casual incluso con niños pequeños.

Sin embargo, lo que realmente ha provocado conversación no es su diseño, sino la euforia que causo el poder obtenerlo de forma “gratuita” en McDonald’s, como parte de una recompensa exclusiva dentro de su aplicación móvil.

¿Como puedes conseguir el mini balón Trionda en McDonald’s?

La promoción funciona mediante el sistema de recompensas de la app oficial de la cadena de comida rápida. Para obtener el mini balón Trionda, los usuarios deben acumular 8,000 puntos dentro de la aplicación.

¿Cuánto valen los puntos de McDonald’s?

El detalle está en cómo se consiguen esos puntos. El programa establece que por cada $10 pesos de compra se obtiene un punto, lo que significa que, para alcanzar el objetivo, se debe realizar un consumo aproximado de $800 pesos en pedidos realizados desde la app.

Una vez alcanzada la cifra requerida, el balón aparece como recompensa disponible para canjear y recoger en el restaurante seleccionado, siempre que haya inventario.

La promoción tiene duración limitada y, como suele pasar con artículos de colección, existe la posibilidad de que se agote antes de la fecha prevista.

¿Cuánto cuesta el mini balón Trionda en Adidas?

Aunque la promoción de McDonald’s se anuncia como una forma de conseguir el balón “gratis”, varios usuarios en redes sociales han cuestionado si realmente vale la pena.

Tras esto, algunos usuarios se dieron a la tarea de sondear el costo del mini balón Trionda en tiendas oficiales de Adidas y plataformas en línea, descubriendo que el costo es de aproximadamente $399 pesos, lo que ha llevado a muchos aficionados a decir que resulta más económico comprarlo directamente en lugar de acumular puntos y arriesgarse a no obtenerlo.

No obstante, para muchos consumidores esto resulta atractivo, al reportar que ya tenían puntos acumulados de compras anteriores o aprovecharon promociones de bienvenida dentro de la aplicación.

¿Cuántas versiones hay del balón Trionda del Mundial 2026 y cuánto cuestan?

El Trionda es el balón oficial de la Copa del Mundo 2026 y fue desarrollado por Adidas con varias versiones para distintos niveles de juego.

Entre ellas se encuentran modelos profesionales, versiones de entrenamiento y ediciones para aficionados. Los precios varían considerablemente, desde modelos accesibles hasta el balón oficial de partido utilizado en el torneo.

Versiones y precios aproximados del balón del Mundial 2026

Trionda Pro (balón oficial) : alrededor de $3,999 pesos

: alrededor de $3,999 pesos Trionda Competition : cerca de $1,999 pesos

: cerca de $1,999 pesos Trionda League : aproximadamente $1,099 pesos

: aproximadamente $1,099 pesos Trionda Training : cerca de $849 pesos

: cerca de $849 pesos Trionda Club : unos $649 pesos

: unos $649 pesos Mini Trionda: alrededor de $399 pesos

Esta última versión es la que protagoniza la promoción en McDonald’s y también la que más está circulando entre coleccionistas.

Entonces, ¿conviene más comprarlo o juntar puntos?

Si eres cliente frecuente de la cadena y ya tienes puntos acumulados, canjearlos por el mini balón del Mundial 2026 puede ser una forma sencilla de obtener un artículo de colección sin gastar más.

Pero si la intención es comprarlo únicamente por la promoción, podría resultar más práctico adquirirlo directamente en tiendas deportivas o en línea.

Al final, el atractivo principal del mini balón Trionda no está tanto en su precio, sino en lo que representa: un pequeño adelanto del evento deportivo más grande del planeta, que en 2026 tendrá a México como uno de sus anfitriones.