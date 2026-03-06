¿Qué le pasó a Alma Cero? Reporte actualizado del estado de salud de la actriz y conductora (Fb: Alma Cero)

Durante un programa en vivo, la actriz y conductora Alma Cero habló sobre la complicación de salud que se derivó de un problema en una de sus muelas, misma que fue atendida por el equipo de especialistas de Shiky, conductor del programa matutino Hoy, quien en semanas recientes pasó por una complicación quirúrgica dental que casi termina con su vida.

Fue a través de un mensaje público compartido con Shiky que la actriz dio detalles sobre la crisis de salud que derivó de un tratamiento odontológico fallido, tema que también le permitió hacer hincapié en la importancia de atenderse con especialistas certificados en el ámbito.

¿Qué le pasó a Alma Cero?

Derivado de la ejecución incorrecta de un implante dental mal colocado, se originó una infección que escaló hasta comprometer su salud en general.

“Es que no nos entra en la cabeza lo que una muela puede provocar. No fue ni siquiera una muela mal cuidada, sino una muela que, por cuidarla, hubo un tema de un implante mal puesto”, expresó la actriz durante un programa en vivo este viernes 6 de marzo.

Además, señaló que la situación alcanzó un punto crítico en el que la intervención de especialistas resultó determinante, por lo que agradeció a las doctoras que atendieron la emergencia: “Sí, Shiky, te las arrebaté, ahora son mis doctoras. A él le salvaron la vida literalmente y a mí estuvieron a cosita de nada de tener que salvarme la vida”, expresó con humor y agradecimiento a las especialistas.

¿Cuál es el estado de salud actual de Alma Cero?

Durante su participación ante medios digitales, Alma Cero compartió que la oportuna acción de las especialistas evitó que el cuadro clínico derivara en una emergencia de riesgo vital.

En su proceso de recuperación se tuvo que realizar la corrección del implante, así como el manejo de la zona afectada para evitar cualquier foco de infección.

Pese a que Cero ya se encuentra en rehabilitación, su estado de salud es estable. La actriz añadió que estuvo cerca de enfrentar un escenario más severo; sin embargo, gracias a la intervención de las especialistas, logró recuperarse.