Remedios caseros: ¿Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de una casa? (Pexels)

El vinagre blanco es una solución con diferentes beneficios, de costo accesible y para muchos es una alternativa natural que es utilizada por algunas personas para limpiar frutas y verduras, aunque no sustituye los desinfectantes especializados.

Durante los últimos meses se convirtió en tendencia gracias a su bajo costo y su efectividad en neutralizar olores, a demás de eliminar grasas, lo cual provoca una sensación de limpieza real. Incluso el ácido acético se puede rociar en la entrada de las casas o esquinas dentro de las viviendas, ya que no es dañino para la salud.

¿Para qué sirve rociar vinagre en las entradas de las casas?

Este producto se puede utilizar para limpiar las entradas, disuelto con un poco de agua tibia, con la finalidad de despegar residuos adheridos o ahuyentar algunos insectos que buscan un refugio en la temporada de lluvias.

Las arañas, hormigas o cucarachas suelen evitar olores fuertes, por lo que este ingrediente es un gran aliado para reducir su presencia, sin la necesidad de utilizar alternativas químicas.

Además, estas propiedades también neutralizan olores y ayuda a combatir la humedad dentro de las viviendas, incluso puede cubrir olores de mascotas sin dañarlos.

El vinagre blanco también ayuda con la carga energética de los hogares.

Algunos otros atribuyen el uso del vinagre con la limpieza energética y esparcirlo en las entradas puede causar una sensación de purificación, ya que para muchos simboliza una renovación del ambiente y eliminar tensiones acumuladas.

Dentro del Feng Shui, es un aliado en la eliminación de las “malas vibras” , por lo cual se recomienda que se rocíe los días lunes después de haber realizado un mantenimiento profundo, para obtener un mayor beneficio.

En este contexto el uso de este producto de grado alimenticio, no radica en la desinfección, sino en la intención simbólica del ritual.