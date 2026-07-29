Números ganadores del Chispazo Clásico 12158: resultados del sorteo del miércoles 29 de julio

Resultados Chispazo clásico Números ganadores del sorteo del 29 de julio (Crónica Digital)

Este miércoles 29 de julio de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del Chispazo Clásico. El sorteo número 12158 ya tiene resultados y números ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Chispazo 12158

El sorteo Chispazo 12158 fue transmitido en vivo a través de los canales digitales oficiales de la Lotería Nacional.

Las transmisión queda disponible en redes sociales como Facebook y YouTube, donde también se pueden consultar repeticiones del sorteo una vez concluido. A continuación, te presentamos los números ganadores de Chispazo Clásico:

Resultados Chispazo Clásico Números ganadores 29 de julio (Lotería Nacional)

¿A qué hora fue el sorteo de Chispazo 12158?

El Chispazo Clásico se realiza todos los días a las 21:00 horas,

¿Cuánto se gana en Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden aspirar a diferentes niveles de premio según el número de aciertos.

Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor.

¿Cómo se juega Chispazo?

El funcionamiento de Chispazo es sencillo y está diseñado para facilitar la participación de todo tipo de jugadores. El objetivo es elegir una combinación de números dentro de un rango que va del 1 al 28. Es posible seleccionar cinco, seis o siete cifras, lo que amplía las probabilidades de ganar en función del número de combinaciones generadas.

El jugador puede elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria mediante la modalidad automática. Una vez realizada la selección, el boleto queda registrado para el sorteo correspondiente, donde una máquina elige al azar la combinación ganadora.

Para obtener un premio, basta con acertar al menos dos números. A medida que aumenta la cantidad de coincidencias, el monto del premio también se incrementa.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 12158?

Los resultados oficiales del Chispazo 12158 pueden verificarse a través de distintos canales autorizados. La página web de la Lotería Nacional es la fuente principal para confirmar los números ganadores y revisar detalles del sorteo.

También es posible acudir a expendios autorizados, donde los agentes pueden validar el boleto mediante sistemas electrónicos. Otra alternativa consiste en consultar las redes sociales oficiales, que publican los resultados poco después de cada sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

Una combinación sencilla de cinco números tiene un precio base de 10 pesos.