PlayStation Plus: ¿Qué juegos llegan en agosto? Conoce cuáles son los juegos que traerá PlayStation Plus para agosto (Unsplash)

Con el inicio de agosto cada vez más cerca, ya se han revelado cuáles son los juegos que tendrá PlayStation Plus en este mes, por lo que aquí te compartimos cuáles son y cuándo estarán disponibles.

En agosto, el catálogo de PlayStation Plus contará con videojuegos tanto de suspenso como de acertijos y postapocalípticos, los cuales podrás jugar solo o con amigos.

¿Cuáles son los juegos gratis de PlayStation Plus en agosto?

Los juegos disponibles en el catálogo de PlayStation Plus para el mes de agosto son Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis:

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition: Estará disponible para PS5 y PS4 y, en este videojuego, tendrás que sobrevivir en un mundo posapocalíptico donde, a través de Aiden Caldwell, tendrás que buscar a la hermana del personaje en una epidemia zombi. En Dying Light 2 podrás jugar solo o en modo cooperativo con hasta 4 jugadores.

Estará disponible para y y, en este videojuego, tendrás que sobrevivir en un mundo posapocalíptico donde, a través de Aiden Caldwell, tendrás que buscar a la hermana del personaje en una epidemia zombi. En Dying Light 2 podrás jugar solo o en modo cooperativo con hasta 4 jugadores. Big Walk: Es un videojuego de aventura multijugador, el cual estará disponible para PS5 ; en este tendrás que trabajar en equipo para atravesar desafíos y resolver acertijos mientras conoces un mundo lleno de sorpresas.

Es un videojuego de aventura multijugador, el cual estará disponible para ; en este tendrás que trabajar en equipo para atravesar desafíos y resolver acertijos mientras conoces un mundo lleno de sorpresas. Signalis: En este videojuego de survival horror, el cual está disponible para PS4, tomarás el cuerpo de Elster, una Replika técnica que busca a su pareja y sueños perdidos en un mundo retrotecnológico surreal.

¿A partir de qué día estarán disponibles los juegos de PS Plus de agosto?

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk y Signalis estarán disponibles en la suscripción de PlayStation Plus a partir del martes 4 de agosto y hasta el lunes 31 de agosto.

¿Cuánto cuesta PlayStation Plus en México?

Con PlayStation Plus podrás disfrutar de nuevos videojuegos cada mes, además de acceder a descuentos exclusivos y la posibilidad de jugar online con amigos. En México, el precio de la suscripción varía según la modalidad: