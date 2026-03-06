¿Va a cerrar Six Flags México? Esto se sabe hasta el momento tras la venta de 7 parques de la compañía para reducir su deuda

¿Va a cerrar Six Flags México? Esto se sabe hasta el momento tras la venta de 7 parques para reducir su deuda

La empresa Six Flags Entertainment Corporation sorprendió al mercado del entretenimiento al anunciar la venta de siete parques de diversiones en Norteamérica como parte de una estrategia para mejorar su situación financiera.

La operación contempla la venta de estos complejos a la firma inmobiliaria EPR Properties por aproximadamente 331 millones de dólares. Entre los parques incluidos en la transacción se encuentran:

Valleyfair

Worlds of Fun

Michigan’s Adventure

Schlitterbahn Waterpark Galveston

Six Flags St. Louis

Six Flags Great Escape

La Ronde

De acuerdo con la compañía, estos parques recibieron cerca de 4.5 millones de visitantes durante 2025 y generaron alrededor de 260 millones de dólares en ingresos.

El movimiento forma parte de una estrategia corporativa para optimizar su portafolio y reducir deuda, concentrando recursos en los parques con mayor rentabilidad y potencial de crecimiento.

¿Six Flags México está en riesgo de cerrar?

La gran pregunta que surgió entre los fans de los juegos mecánicos fue inmediata: ¿Six Flags México cierra o no?

Hasta ahora, el parque ubicado en la Ciudad de México no forma parte de la lista de parques vendidos, por lo que continuará operando con normalidad.

De hecho, la empresa informó que, tras la transacción, seguirá operando 34 parques en 23 ubicaciones de América del Norte, lo que incluye el complejo mexicano.

Esto significa que Six Flags México seguirá abierto y funcionando, al menos dentro de los planes actuales de la compañía.

¿Por qué Six Flags está vendiendo parques?

La industria del entretenimiento ha atravesado años de ajustes importantes. Tras la pandemia y cambios en el turismo, varias compañías han optado por reorganizar sus operaciones.

En el caso de Six Flags, la venta responde a tres objetivos principales:

Reducir deuda corporativa

El dinero obtenido por la venta se utilizará principalmente para disminuir compromisos financieros y mejorar el balance de la empresa.

Concentrar inversiones

La compañía busca destinar más capital a los parques con mayor potencial de crecimiento y retorno económico.

Adoptar nuevos modelos de operación

El acuerdo también refleja un modelo cada vez más común en la industria: una empresa compra el inmueble y otra opera el parque, lo que permite liberar capital para nuevas inversiones.

La historia de Six Flags México

Antes de pertenecer a la cadena estadounidense, el lugar operaba bajo el nombre de Reino Aventura, inaugurado en 1982 en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México.

En 1999 la empresa Premier Parks adquirió el parque y lo transformó para integrarlo a la franquicia Six Flags, reabriendo oficialmente en el año 2000 con nuevas atracciones y una imagen renovada.

Desde entonces, el parque se convirtió en uno de los centros de entretenimiento más importantes del país, con montañas rusas emblemáticas y eventos de temporada como el Festival del Terror o Christmas in the Park.