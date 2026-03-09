¿Quién es Natalia MX?: Perfil de la influencer mexicana que peleará en La Velada del Año 6

La influencer y streamer mexicana Natalia MX fue confirmada como una de las participantes de La Velada Del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos.

La creadora de contenido representará a México en uno de los combates del evento, donde se enfrentará a la influencer española Clersss. La función se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, la pelea será transmitida a través de Twitch.

¿Quién es Natalia Mx?

Natalia Mx, cuyo nombre real es Natalia García, es una streamer y creadora de contenido mexicana conocida por su presencia en plataformas como Twitch, Tiktok e Instagram. Su contenido se enfoca principalmente en videojuegos, estilo de vida y transmisiones en vivo donde interactúa con su comunidad.

Además de su carrera digital, también está vinculada al mundo del deporte. La influencer participa activamente en proyectos relacionados con el fútbol y se desempeña como presidenta del equipo Cuervos en la Queens League Americas, una liga de fútbol impulsada por creadores de contenido.

¿Cómo será la participación de Natalia Mx en la Velada del Año 6?

En esta edición del evento, Natalia MX se medirá ante la streamer española Clersss en uno de los combates de la cartelera. Durante la presentación del duelo, la mexicana destacó que el fútbol forma parte de su rutina deportiva, lo que le da una buena base física para prepararse en el boxeo.

Tercer combate de La Velada del Año VI: pic.twitter.com/TNkVBDkn0E — Ibai (@IbaiLlanos) March 9, 2026

El combate forma parte de una cartelera que reunirá a influencers, streamers y celebridades del internet en una de las veladas más esperadas por la comunidad digital.