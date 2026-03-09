Resultados Progol Revancha 2323: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados de Progol 2323 Quinela de fin de semana (Crónica digital)

El Progol 2323 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos acierto tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó partido e la Liga MX y distintas ligas europeas.

Esta edición dejó cuatro ganadores en el premio mayor, quienes lograron acertar los 14 pronósticos y se repartieron una bolsa superior a 9 millones de pesos.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2323?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Resultados de la Quiniela Progol 2323

Necaxa 0 - 1 Pumas UNAM: Visitante (V) Atlas 1 - 2 Guadalajara: Visitante (V) Tigres 1 - 0 Monterrey: Local (L) Getafe 2 - 0 Real Betis: Local (L) Friburgo 3 - 3 Leverkusen: Empate (E) Milan 1 - 0 Inter: Local (L) Niza 0 - 4 Rennes: Visitante (V) Excelsior 1 - 2 Heerenveen: Visitante (V) Benfica 2 - 2 Oporto: Empate (E) Kansas City 0 - 1 San Diego: Visitante (V) Colorado 4 - 1 LA Galaxy: Local (L) Leuven 0 - 1 Westerlo: Visitante (V) Volos 1 - 1 Ofi Creta: Empate (E) Audax Italiano 0 - 1 Colo Colo: Visitante (V)

Resultados Progol Revancha

El Progol Revancha 2323, modalidad adicional que incluye siete partidos extra, ofreció una segunda oportunidad para los participantes. Estos son los resultados.

Pachuca 2 - 1 Puebla: Local (L) Cruz Azul 3 - 0 Atlético San Luis: Local (L) Querétaro 1 - 2 América: Visitante (V) Toluca 3 - 1 Juárez: Local (L) México Femenil 1 - 0 Brasil Femenil: Local (L) Newcastle 1 - 3 Manchester City: Visitante (V) DC United 1 - 2 Inter Miami: Visitante (V)

¿Dónde consultar los resultados del Progol 2323?

Los resultados oficiales del Progol 2323 pueden consultarse en la página web de la Lotería Nacional, así como en sus redes sociales o con los agentes de venta autorizados.

Quienes compraron su boleto en línea a través de plataformas como AlegríaLotería.com recibirán la confirmación de sus resultados directamente en su correo electrónico, lo que facilita la verificación y el reclamo de premios.

Cómo se juega la quiniela Progol

El sistema de Progol consiste en pronosticar los resultados de 14 partidos de fútbol entre equipos nacionales e internacionales, eligiendo entre Local (L), Empate (E) o Visitante (V).Los jugadores que acierten las 14 combinaciones obtienen el premio mayor, aunque también hay recompensas para quienes logran entre 10 y 13 aciertos.

La versión Progol Revancha añade siete enfrentamientos adicionales, ofreciendo una nueva oportunidad de ganar a quienes participan en la quiniela principal.

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

El costo para participar en esta popular quiniela deportiva se mantiene accesible para todos los aficionados:

Progol: $15 pesos

$15 pesos Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, en agencias autorizadas o en los bancos participantes como BBVA México, Santander y Scotiabank.El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo, presentando el boleto ganador y una identificación oficial.