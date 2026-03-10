Hombre acusado de deudor alimenticio en marcha de 8M sale a dar su versión y asegura que tiene “acuerdos” con su expareja

Juan Judas Thadeo La persona identificada como el hombre corrido de la marcha del 8M en Tlaxcala y ser acusado de deber pensión alimenticia a su expareja.

Durante la marcha del Día Internacional de la Mujer organizada en Tlaxcala, un hombre fue señalado y corrido del lugar luego de encontrarse a su expareja, quien le reclamó por presuntos adeudos y lo señaló de deudor alimenticio. El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, captando la atención mediática a nivel nacional. Ahora, el sujeto identificado como Juan Judas Thadeo, salió a dar su versión de los hechos, asegurando que sí perdió una demanda por pensión alimentaria, pero que tiene “acuerdos” con la madre del hijo.

Juan Judas Thadeo explica el momento en qué lo corrieron de la marcha del 8M

Por medio de sus redes sociales (mismas que él mismo suspendió), la persona identificada habló durante más de 15 minutos sobre lo ocurrido en el momento que fue captado en video y más tarde subido a redes sociales, donde una mujer lo señala de ser deudor alimenticio y de no haberle pagado la pensión de su hijo durante más de tres años.

“Sí, sí estoy demandado, lo estoy desde el año 2022 porque no llegamos a un acuerdo. No me apegué a los que ella quería. Cuando me demandan ella ganó. Se retuvieron a mi nómina las aportaciones. Siempre he trabajado en el sector público y son cargos temporales. Cuando terminé el cargo le pedí que me aguantara, que no iba a recibir lo mismo. Empezamos en desacuerdos”, señaló para reconocer que sí una obligación legal por manutención.

Por otra parte, también habló sobre lo que significaba para él la participación en la marcha feminista, asegurando que lo hizo con una compañera laboral y no con una pareja sentimental como se había especulado en redes sociales.

“La participación de ayer no era un Tadeo sometido por una mujer. No era Tadeo participando en el contingente. El mensaje no era Tadeo, era el machismo sometido a través de una mujer. Mucha gente puede aportar y decir, es un tema social. No todos compartimos los mismos valores y sabía la crítica que íbamos a recibir”

Finalmente, lamentó los hechos y aseguró que el video y las respuestas le han afectado a nivel personal y laboral.

“Me destruyeron mi vida personal, me destruyeron mi vida laboral, me destruyeron los sueños, los proyectos y hasta el negocio que yo tengo. La gente que me conoce sabe que siempre he trabajado de la mejor forma para poder tener algo. Yo no he buscado nunca dañar a terceros”