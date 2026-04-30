Lugares donde dan REGALOS o cosas GRATIS en tu cumpleaños: la guía para comer, beber y comprar sin gastar de más

Celebrar tu cumpleaños también abre la puerta a un sinfín de regalos gratis, promociones de cumpleaños y experiencias que van desde donas hasta productos de belleza. En 2026, cada vez más marcas y establecimientos están apostando por consentir a sus clientes en su día especial.

En La Crónica de Hoy te contamos qué puedes conseguir y cómo sacarle provecho a esta tendencia que convierte tu cumpleaños en un día lleno de oportunidades.

¿Por qué tantas marcas regalan cosas en tu cumpleaños?

Las empresas han encontrado en los cumpleaños una oportunidad de conectar con sus consumidores. Ofrecer productos gratis o descuentos exclusivos fortalece la fidelidad del cliente y lo mantiene dentro de sus programas de recompensas.

Comida gratis o con descuento en tu cumpleaños

Krispy Kreme suele regalar una caja de donas glaseadas al estar registrado en su programa

suele regalar una caja de donas glaseadas al estar registrado en su programa Starbucks ofrece una bebida gratis (tamaño regular) si eres parte de su app y sistema de recompensas

ofrece una bebida gratis si eres parte de su app y sistema de recompensas Nutrisa consiente con un helado durante tu mes de cumpleaños al registrarte en su app

consiente con un helado durante tu mes de cumpleaños al registrarte en su app Con la tarjeta Wow Rewards, en Vips , podrás recibir una rebanada de cheesecake de fresa sin costo en tu mes de cumpleaños

, podrás recibir una rebanada de cheesecake de fresa sin costo en tu mes de cumpleaños La Vid Argentina ofrece comida completa gratis para el cumpleañero si acudes con al menos un acompañante

ofrece comida completa gratis para el cumpleañero si acudes con al menos un acompañante Luego de registrarte en el sitio web de El Falafelito y presentar tu perfil junto con tu identificación oficial, puedes recibir un platillo clásico gratis durante tu mes de cumpleaños

y presentar tu perfil junto con tu identificación oficial, puedes recibir un platillo clásico gratis durante tu mes de cumpleaños En Italianni’s recibirás un budín de regalo en tu cumpleaños, y si tienes la tarjeta Wow Rewards, también puedes obtener un descuento adicional de $200 pesos (hay consumo mínimo requerido)

recibirás un budín de regalo en tu cumpleaños, y si tienes la tarjeta Wow Rewards, también puedes obtener un descuento adicional de $200 pesos (hay consumo mínimo requerido) En El Globo puedes obtendras 20% de descuento en la compra de pasteles o gelatinas durante tu mes de cumpleaños

Belleza, tiendas y regalos sorpresa

Sephora entrega kits de productos en tu cumpleaños si estás inscrita en su programa

entrega kits de productos en tu cumpleaños si estás inscrita en su programa Nike y Adidas te enviarán cupones de descuento si estás suscrito a su newsletter

te enviarán cupones de descuento si estás suscrito a su newsletter Con la tarjeta de Palacio de Hierro, puedes obtener una botella de vino gratis el día de tu cumpleaños presentando tu identificación

puedes obtener una botella de vino gratis el día de tu cumpleaños presentando tu identificación En Tous puedes recibir un obsequio al hacer una compra durante tu mes de cumpleaños si estás inscrito en el programa MYTOUS

puedes recibir un obsequio al hacer una compra durante tu mes de cumpleaños si estás inscrito en el programa MYTOUS Clubes de membresía como City Club incluyen regalos especiales para socios en su cumpleaños

Cine, entretenimiento y experiencias

Cinépolis ofrece beneficios como entradas 2x1 durante tu mes de cumpleaños

ofrece beneficios como entradas 2x1 durante tu mes de cumpleaños Por su parte, los miembros de Cinemex Loop pueden recibir un combo gratis o a precio especial durante su mes de cumpleaños

¿Cómo aprovechar TODOS los regalos de cumpleaños?

Regístrate con anticipación en apps y programas de lealtad

Agrega tu fecha real de cumpleaños

Verifica condiciones (algunos piden compras previas)

Lleva identificación oficial

Planea rutas para canjear todo en pocos días

Entre regalos gratis, descuentos exclusivos y experiencias, las marcas han convertido el cumpleaños en una montaña de beneficios que no puedes dejar pasar.