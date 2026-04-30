¡App Santander falla en plena quincena! usuarios reportan problemas este viernes 30 de abril

Falla App Santander En pleno día de pago de nóminas, varias personas han reportado problemas para acceder a la aplicación móvil bancaria.

Mientras millones de personas celebran el Día de la Niña y el Niño, unos cuantos más están esperando a que llegue el pago de nómina como cada quincena. Sin embargo, la mala noticia para quienes tengan sus cuentas en Santander es que el sistema está registrando fallas a nivel nacional. Así que ten paciencia y ten la seguridad que no es tu internet.

Falla Santander este jueves 30 de abril

A través de sus redes sociales, múltiples personas usuarias de Santander han señalado que durante el día no han podido acceder a sus cuentas. La falla de la app muestra un mensaje de que la red de Wifi está fallando, cuando no es así.

Esta caída general nacional ha provocado que clientes no puedan acceder a sus cuentas, realizar transferencias, consulta de saldos ni ningún otro tipo de trámite a través de su aplicación móvil.

Falla app Santander La aplicación móvil muestra problemas de conexión a pesar de que el celular esté conectado a una red Wifi estable.

A pesar de que el banco señaló que no tienen reportes oficiales de problemas o incidencias, el testimonio de múltiples personas en las redes sociales ha dejado de manifiesto que están teniendo problemas para poder acceder a su cuenta, en pleno día de quincena.

¿Cuándo volverá a funcionar la app de Santander?

La página oficial no ha señalado un problema oficial con el sistema. En estos casos, es probable que se deba a una saturación del sistema o de algún proceso de mantenimiento de los servidores, por lo que se recomienda tener paciencia e intentarlo más tarde.