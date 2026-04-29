Frases bonitas para el Día del Niño: mensajes para felicitar este 30 de abril Llegó el Día del Niño y aquí te compartimos algunas de las frases más bonitas para festejar a los pequeños (Imagen hecha con IA)

Para que no te quedes sin ideas, en este Día del Niño te compartimos algunas frases bonitas para mensajes de felicitación a los menores en este día especial.

Con el objetivo de asegurar los derechos de los niños de manera universal, el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de la ONU estableció ese día como el Día del Niño.

Sin embargo, en México el Día del Niño se celebra cada 30 de abril, desde 1924, año en el que se estableció esta celebración para los más pequeños por el entonces presidente Álvaro Obregón.

Las mejores frases bonitas para felicitar en el Día del Niño en 2026

Estas son algunas de las mejores frases para que puedas felicitar a los pequeños del hogar en este Día del Niño:

“Este regalo es pequeño, pero tu felicidad es enorme. ¡Feliz Día del Niño!"

“Que tu día esté lleno de juegos, pizza y mucha diversión. ¡Te lo mereces!”

“Que nunca pierdas la magia de tu sonrisa ni la curiosidad de tus ojos. ¡Feliz Día del Niño!”

“¡Feliz Día del Niño! Nunca dejes de jugar ni de soñar."

“Que tu día sea tan brillante como tu imaginación. ¡Feliz Día del Niño!”

Frases para maestros: mensajes para celebrar el Día del Niño en el salón de clases

Si eres profesor y no sabes cómo puedes felicitar a tus alumnos en este Día del Niño, aquí te compartimos algunos mensajes que puedes escribirles para festejarlos:

“A mis alumnos: gracias por enseñarme cada día que el aprendizaje es una gran aventura.”

“Sigue explorando, sigue preguntando y, sobre todo, sigue siendo tú mismo. ¡Feliz Día del Niño!”

“Tu curiosidad es el motor que mueve este salón de clases. ¡Feliz Día del Niño!”

“Eres valiente, eres inteligente y eres muy especial. ¡Feliz 30 de abril!"

“Gracias por llenar este salón con tus ocurrencias y tu energía infinita. ¡Feliz Día del Niño!”

Frases divertidas para felicitar por el Día del Niño a adultos

Y para quienes quieren felicitar al niño interior de su persona adulta favorita, también te compartimos algunas frases graciosas para este Día del Niño: