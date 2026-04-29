Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 29 de abril? Conoce quién gana hoy en Exatlón México en la Batalla Colosal (Exatlón México)

Se acerca cada vez más la final de Exatlón y ambos equipos se encuentran listos para acumular la mayoría de victorias posibles antes del último enfrentamiento, por lo que aquí te decimos quién gana en Exatlón hoy.

Esta noche se llevará a cabo la batalla por dos Power Tokens Femeniles, en los que competirán Mati Álvarez, Jazmín Hernández, Evelyn Guijarro y Katia Gallegos, además de la Batalla Colosal, en la cual su premio será un viaje a Santo Domingo.

Por lo que aquí te compartimos los rumores y spoilers sobre quién gana hoy, 29 de abril, en Exatlón.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón hoy, 29 de abril?

A pesar de que los Azules están jugando con una desventaja al contar con menos participantes, ambos equipos han dado batalla esta semana, con los Azules haciéndose de la Villa 360 y los Rojos del último Duelo de los Enigmas.

Sin embargo, solo un equipo se llevará esta noche el viaje a Santo Domingo por la Batalla Colosal, lo que convierte a la competencia de hoy en una de las más reñidas de la temporada.

Por lo que, de acuerdo con diversos rumores y spoilers en redes sociales, así como información de conocedores, quien gana la Batalla Colosal de Exatlón hoy 29 de abril es el equipo Azul.

No obstante, recuerda que el resultado final podría cambiar debido a que, al tratarse de spoilers, la información puede resultar diferente.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy

El capítulo con la competición de la Batalla Colosal de este miércoles 29 de abril en Exatlón México dará inicio, de manera regular, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, aunque primero se llevará a cabo la competencia por el Power Token Feminil.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde la página web o aplicación de Azteca Uno.