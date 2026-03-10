Resultados Lotería Nacional martes 10 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4005

Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional Este martes 10 de marzo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional vuelve a reunir este martes 10 de marzo la expectativa de cientos de participantes que se mantienen atentos a los resultados y números ganadores, incluido el del premio mayor.

La emisión del billete se dedicó al 91 aniversario del Diario de Puebla, que nació el 11 de marzo de 1935 por el fundador y director Don Julián Cacho Allende.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4005?

La estructura de premios del Sorteo Mayor 4005 mantuvo una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, cifra que consolida a este formato como uno de los más atractivos dentro del calendario de la Lotería Nacional.

El Premio Mayor alcanzó los 21 millones de pesos, monto dividido en tres series de siete millones cada una, un esquema tradicional que permite distribuir el premio principal entre distintos billetes.

Para quienes adquirieron un cachito con valor de 30 pesos, el premio máximo posible fue de 350 mil pesos. Esta relación entre costo accesible y recompensa potencial explica por qué los Sorteos Mayores continúan captando la atención de nuevos jugadores y participantes habituales.

La edición también incluyó 18 mil 760 premios y reintegros, volumen que amplía las posibilidades de obtener alguna ganancia y mantiene el interés del público durante cada emisión.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional

La ceremonia del sorteo se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la transmisión, miles de usuarios siguuen el anuncio de los números premiados mientras se desarrolla la dinámica habitual del sorteo.

El momento central llegará con la proclamación del Premio Mayor, cuando los niños gritones pronuncien el número ganador.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4005 comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4005?

Los resultados del Sorteo Mayor 4005 pueden verificarse en expendios autorizados de la Lotería Nacional, espacios donde tradicionalmente se colocan los listados oficiales de premios.

También existe la posibilidad de consultar el resultado mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial de la institución, herramienta que permite ingresar número y serie del billete para saber de inmediato si se obtuvo algún premio.

A la par, los resultados se difunden en redes sociales y canales institucionales, lo que facilita la consulta desde teléfonos móviles o computadoras.